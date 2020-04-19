ننشر خطة "أوقاف الإسكندرية" للسيطرة على المساجد في شهر رمضان

عقد الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اجتماعا مع قياات المديرية لوضع خطة استقبال شهر رمضان بالتزامن مع إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.

ضم الاجتماع كل من الدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل المديرية، والدكتور محمد عبد العزيز عوض، مدير الإدارة المنتزه ومفتشين الإدارات.ووجه "خشبة"، غرف عمليات الإدارات الفرعية بقيادة مديرى الإدارات لمتابعة أوضاع المساجد بالمحافظة ورفع تقارير عن حالتها.وأكد وكيل الوزارة، إن الأوضاع بالمحافظة مستقرة والجميع ملتزمون بأداء واجباتهم وأعمالهم وتنفيذ قرارات لوزاة وان المديرية لن تتهاون مع أى مقصر.ووجه خشبة، الإدارات المختلفة بتكثيف المرور ورفع التقارير أول بأول والتصدى لأى مخالفة سواء كانت داخل المساجد والزوايا أو فى محيطها وعمل اللازم بعد التواصل مع المديرية.كما وجه مديرى الإدارات الفرعية بتكثيف المرور على المساجد والزوايا لمتابعة تنفيذ قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بشأن غلق المساجد والزوايا وإقامة الآذان فقط - بالمساجد دون الزوايا - بصيغة النوازل مع زيادة لفظ (ظهرا) عقب قول المؤذن صلوا فى بيوتكم وصلوا فى رحالكم.بدوره قال الدكتور عبدالرحمن، وكيل المديرية، انه قد تم التنبيه على كل الإدارات بضرورة رفع تقرير يومى عن حالة المساجد التابعة لها وإبلاغ المديرية فى حالة وجود أى مخالفة، كما أشاد بالدور الذى تبذله الإدارات الفرعية بكل منتسبيها للحفاظ على بيوت الله.وأكد على أنه لا تهاون مع المخالفين أو المقصرين فى هذه الظروف الاستثنائية وان من يخالف يعرض نفسه للمسأله القانونية.