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برلمان

تخفيض الأسعار وزيادة السرعة .. تحرك برلماني لدعم باقات الإنترنت في مصر

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:04 ص
انترنت
انترنت
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أحمد أيمن
أيد نواب البرلمان، مقترح تقليل سعر باقة الإنترنت وزيادة سعتها بمقدار 25%؜ ورفع الحد الأدنى للسرعة بعد انتهاء الباقة إلى 1 ميجا بدلا من 256 كيلو بايت، مطالبين بضرورة العمل على معالجة بطء الإنترنت بزيادة السرعات والعودة للباقات القديمة، لتحفيز المواطنين على البقاء في المنزل.

وقال النائب محمد عطا سليم، مقدم المقترح، إن التعليم عن بعد يحتاج باقات وسرعات كبيرة، الأمر الذي يعد عبئا كبيرا على أهالي الطلبة، لذلك لابد من رفع السرعة مع تقليل سعر الباقة لحل الأزمة، بجانب الحد من نزول الشباب في تجمعات خارج منازلهم، مشيدا بفكر وزير التربية والتعليم حول نظام التعليم المبتكر والمقترح منه.

بطء الانترنت
بدوره أكد النائب أحمد بدران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على ضرورة زيادة سعة باقات الانترنت مع تقليل أسعارها، مطالبا بالقضاء على أزمة بطئ الانترنت التي زادت خلال الفترة الأخيرة بزيادة السرعات الحالية، بجانب الانقطاع المفاجئ للمكالمات، مرجعا أسباب هذه الأزمات إلى مشاكل فنية وتقنية من جانب شركات الاتصالات في مصر، الأمر الذي أثار غضب وشكاوى المواطنين خلال الآونة الأخيرة.

التعليم أونلاين
في سياق متصل، أيد النائب إبراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، مقترح زيادة سعة وسرعة باقات الانترنت، مؤكدا أنه خطوة تفعيل التعليم عن بعد بجميع الجامعات والمدارس، مطالبا بتأهيل المدرسين وتدريبهم على كيفية التعامل مع هذا النظام، خاصة في ظل جهل البعض بتكنولوجيا التعليم الحديثة، بجانب تأهيل الطلاب أيضا، وأخيرا إنشاء سيستم واضح يحكم التدريس أونلاين.

الباقات القديمة
من جانبه أوضح النائب حسين غيتة، أن الأزمة تتمثل في تغيير الباقات القديمة واستحداث أخرى بزيادة السرعة إلى 30 ميجا، ما تسبب في سرعة نفاد حد التحميل المتاح، ومن ثم انخفاض السرعة إلى حد غير مقبول وغير قادر على تلبية متطلبات فتح الإنترنت، ومن ثم يتطلب الأمر تجديد الباقة قبل موعدها بما يسبب عبئا ماليا على العملاء، مطالبا بإعادة الباقات القديمة للإنترنت.
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