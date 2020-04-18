بعد حادث معهد الأورام .. السبكي: الطبيب المصاب بفيروس كورونا بالمخالفة يحول للتأديب

قال الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، ان الهيئة اتخذت إجراءات تستهدف حماية الفريق الطبي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعدم نقلها الي أسرهم والحفاظ علي المجتمع بشكل عام من تفشى الوباء.





وقال السبكي، في تصريحات لصدي البلد، ان الاطقم الطبية العاملة بالهيئة، معرضة للتأديب حيال الرجوع من الإجازة، واكتشاف اصابتها بفيروس كورونا المستجد، لسببين طبقا لشروط الكتاب الدوري، الاول العمل بمنشأت طبية أخري باي شكل من الأشكال سواء حكومي او خاص او حتي عيادة، والثاني التعرض لأماكن الازدحام وتعرض نفسه للاصابة بالفيروس.





وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه تم تنظيم التناوب علي الاطقم الطبية، وتقسيمهم علي مجموعات لتكون احدهما متواجد علي رأس العمل ووجود الأخرى فى العزل الذاتي.

وشملت حزمة القواعد وفق الكتاب الدوري الذي اصدرته الهيئة تقسيم العاملين إلي 3 مجموعات الأولي مجموعتين عمل (أ) و (ب) علي أساس تقسيم الشهر إلي فترتين عمل مدة كل منها 15 يوم والثانية 3 مجموعات (أ) و (ب ) و (ج )على أساس تقسيم الشهر إلي 3 فترات مدة كل منها 10 أيام عمل والثالثة يتم التقسيم فى صورة جداول يوضح فيها اسم كل مجموعة وأفرادها وتخصصاتهم على أن ترفع الجداول للمدير التنفيذى للهيئة لإعتمادها.





وطبقا للإجراءات التنفيذية للكتاب الدوري فإنه بعد الانتهاء من ال15 يوم الراحة يتم فحص مقدم الخدمة مجددًا للتأكد من سلبية إصابته بكورونا للعودة للعمل وفي حالة إيجابية النتائج يمنح 14 يوم اجازة مدفوعة الأجر لخضوعه لإجراءات المتابعة والعلاج وتجدد حتى شفاءه وبعد شفاؤه يتم التحقيق معه استنادا إلي تقارير الطب الوقائى بوزارة الصحة بعد عمل تقصى متكامل لمعرفة ما إذا كانت حدثت مخالفة من عدمها.





وقال "السبكى" عند التأكد من سلبية نتائج الفحص للطبيب بعد انتهاء مده العمل، يعود للمنزل للبقاء باقى الشهر 15 يوم مع الالتزام بإجراءات العزل المنزلي التي اقرتها وزارة الصحة والسكان.



