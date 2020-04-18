للمرة الأولى في التاريخ الحديث.. غياب الأقباط عن صلاة عيد القيامة المجيد بالكنائس.. وهذه خريطة الاحتفالات "أونلاين" برئاسة البابا تواضروس

البابا تواضروس يصلي "عيد القيامة" من دير الأنبا بيشوي من دون حضور شعبي

رئيس الطائفة الانجيلية يصلي في مصر الجديدة ونقل الصلوات على الهواء مباشرة

بطريرك الكاثوليك يصلي في إكليريكية المعادي ونقل الصلاة على صفحة الكنيسة

الكنيسة الأسقفية تبث الصلوات "أون لين" والمطران يبعث برسالة لأبناء الكنيسة

يحتفل جموع المسيحيين في مصر اليوم بعيد القيامة المجيد، وأجبر فيروس كورونا الجميع على البقاء في المنازل للوقاية من أخطار الفيروس، فيما تصلى الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية بدون اى حضور شعبي وتنقل الصلوات عبر القنوات الفضائية وصفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت.





ويتراس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم صلاة قداس عيد القيامة المجيد من كنيسة التجلي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن صلاة قداس عيد القيامة ستبدأ في تمام الساعة الثامنة مساء، وسيتم نقلها عبر التليفزيون المصري والقنوات الفضائية القبطية.





وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا لن يستقبل المهنئين الرسميين بالعيد في المقر البابوي كما هو معتاد، في إطار الإجراءات التى تتبعها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





واتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مجموعة من القرارات تتعلق بوقف كافة الصلوات والأنشطة بجميع الكنائس مع ايقاف صلوات الأكليل وأن تقتصر صلوات الجناز على أسرة المتوفي فقط في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





فيما تقيم رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، احتفالها الرسمي بمناسبة عيد القيامة المجيد، اليوم السبت، من الرابعة إلى الخامسة والربع مساءً، بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.





وقال يوسف إدوارد المنسق الإعلامي للاحتفال: "بناءً على توجيهات رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر تقرر اقتصار الاحتفال بعيد القيامة المجيد على عدد محدود جدًّا من قيادات الطائفة بدون شعب، حفاظًا على الأرواح، على أن يتم نقل الاحتفال على الهواء مباشرة عبر القنوات المحلية والإقليمية والدولية، ونصلِّي معًا أنْ يمنحَنا الربُّ نجاةً من عنده، حتى نجتازَ معَ كلِّ إخوتِنا في الإنسانيةِ هذهِ الأزمةَ".





وأضاف إدوارد "أن برنامج الاحتفال يبدأ غدًا السبت في الرابعة عصرًا بمجموعة من الترانيم لفريق "الحياة الأفضل"، وبعدها صلاة للقس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، ثم كلمة للقس يوسف سمير راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وتأتي بعدها قراءة كتابية للقس ناصر كتكوت، رئيس مجمع الكنائس الرسولية بمصر، ثم فقرة موسيقية مع المايسترو ناير ناجي، وفي نهاية الاحتفال كلمة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بعنوان "القيامة قيامةٌ للإنسانية".





بينما يترأس صاحب الغبطة البطريرك ابراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك ، في السادسة مساء اليوم السبت، قداس عيد القيامة وسيذاع مباشرة على قناة سات ٧ من إكليريكية القديس لاون بالمعادي.





ويشارك بطريرك الكاثوليك في احتفالات عيد القيامة، عدد من أساقفة وكهنة الكنيسة الكاثوليكية في مصر، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي يمنع حضور شعبي.





فيما يترأس المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية في مصر احتفالات عيد القيامة المجيد، حيث يتم بث الصلوات "اون لين" عبر صفحة الكنيسة على فيس بوك حتى يتمكن أبناء الكنيسة من متابعة الصلوات.





فيما يرسل المطران منير حنا رسالة إلى أبناء الكنيسة يتقدم خلالها بالتهنئة لجموع المسيحيين، ويتأمل في قيامة السيد المسيح من بين الأموات وبركة هذه القيامة في حياة كل شخص.