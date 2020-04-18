بعد إصابة 34 من أبنائها بفيروس كورونا.. كيف تسير الحياة في قرية صفط تراب بالغربية؟





شهدت قرية صفط تراب التابعة لمركز مدينة المحلة بمحافظة الغربية اليوم استمرار لحاله من المأساة والوجع على وجوه أهالي القرية من الأسر والعائلات وكبار ومشايخ القرية بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا من أبناء القرية إلى 34 حالة إيجابية من بينهم 5 أطفال وكبار السن من الرجال والسيدات ، بعد إصابة إحدي السيدات فى العقد التاسع عمرها بالوباء ووفاتها نهايه الأسبوع الماضي وهو ما تسبب فى نقل العدوي عبر الاختلاط والمصافحه مع أحفادها وجيرانها وأحد الحلاقين الذين تسبب في نقل الوباء مباشرة خلال الأيام الماضية.

وانتقل "صدي البلد " إلي شوارع قرية "صفط تراب " للوقوف على آخر تطورات وشكاوي أهلها وتبين من المعاينه الميدانيه الدفع بأسطول من سيارات اسعاف لنقل كافة الحالات المصابه دوريا من داخل القرية إلي مستشفي الصدر استعداد لنقلهم الي الحجز الصحي الكامل بنطاق مستشفي كفرالزيات العام وهو ما أثار حفيظة المواطنين تزامنا مع التزامهم بالوسائل العزل المنزلي وتحقيق معايير الحظر الحكومي

فى المقابل أكد الدكتور السيد قاعود مدير إدارة صحة ثان المحلة فى تصريحات صحفيه أنه تم الدفع بفرق مكافحة العدوي ومسئولي التثقيف الصحي وعدد من الأطباء المتخصصين فى مجال الوقاية من أخطار تفشي الفيروسات والأوبئة المزمنة لافتا بقوله " دورنا العمل ليلا ونهارا كوننا أعضاء فى الجيش الأبيض فى ممارسه العمل من أجل الكشف عن كافة المخالطين للحالات المصابه والعمل سويا من أجل حمايه أرواح أهلنا داخل قرية صفط تراب " .





ورجح "قاعود " أن السبب الرئيسي فى انتشار وتفشي العدوي جاء نتيجة اختلاط ومصافحة كافة أفراد العائلات وبعضهم البعض فضلا عن حمل الأطفال للفيروس "كوفيد 19 " من خلال اللهو مع زملائهم من أبناء العائلات الأخري وهو ما تسبب فى تصاعد أعداد الإصابات الإيجابية بشكل ملحوظ خلال 3 أيام الماضية "

فى المقابل أكد الدكتور محمد حسن أحد الأطباء المشاركين فى فرق مكافحة العدوي أن سبل انتقال العدوي يكون عن طريق ملامسه أطراف اليد بين المصابين والمخالطين لهم أو عن طريق الرذاذ والحوار الشفهي فى أماكن الزحام والتكدسات لافتا بقوله " الحمد لله مسئولي وزارة الصحة والجهات التنفيذية منعوا أقامة الأسواق داخل القرية لمنع أى تكدسات او زحام بسبب أسواق القرية " .

وتابع "حسن قائلا: " أتمني من جميع أهالي القرية البدء فى تحقيق قواعد الإلتزام المنزلي لمدة 14 يوم وعدم الاختلاط فى مواعيد الحظر الحكومي حفاظا على أرواح كبار السن من الرجال والسيدات التى تترواح أعمارهم السنية ما بين "45- 70" سنة كما تمني الشفاء لكافة الحالات المصابة "بعدوي وباء "كورونا

من جانبه أكد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية أن المحافظة ملتزمة بتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لأهالي قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى، والتي جرى عزلها .

أوضح محافظ الغربية أنه تم ادخال كميات كبيرة من السلع الغذائية والفاكهة والخضروات إلى القرية تشمل 550 أسطوانة غاز ، وصرف 1100 كرتونة زيت تموين، و 28 طن سكر تمويني ، بالإضافة الي شحن جميع محطات الوقود بالقرية .

وأضاف المحافظ، أنه تم توفير عدد من كواشف الحرارة عن بعد بمستشفى طب الأسرة بصفط تراب، الي جانب الدفع بسيارة متنقلة "صراف آلي" حتي يتمكن أهالي القرية من صرف المرتبات والمعاشات في أماكنهم، مؤكدا استمرار تعقيم القرية وتطهيرها بشكل دوري كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .





وأشاد المحافظ بالدعم اللامحدود لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، والذي أمر بتوجيه سيارة المنافذ المتنقلة والمحملة بالسلع لخدمة أهالي قرية صفط تراب .





واصلت فرق الطب الوقائي بمحافظة الغربية، اليوم، أعمال التعقيم والتطهير الوقائي بقرية صفط تراب ، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره

وأكد "رحمي " محافظ الغربية توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم، مشيرا الي الدفع بعدد 2 سيارة من الحماية المدنية لتطهير القرية، الي جانب مشاركة الأهالي بجراراتهم في عملية تنظيف الشوارع ، مؤكدا استمرار أعمال التطهير علي مدار 24 ساعة في كافة الشوارع والمنازل والمباني بالقرية بما يضمن سلامة وصحة مواطنيها .

وأضاف أنه تم توفير مكبس لنقل المخلفات داخل القرية لجمع القمامة أولًا بأول وعم تراكمها، مع استمرار حملات النظافة، مشيدًا بوعي أهالي القرية والتزامهم بالتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار العدوى.