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برلمان

"إسكان البرلمان" تهدي "العلمين الجديدة" مطهرات وأدوات تعقيم لمواجهة كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 04:39 م
مدينة العلمين
مدينة العلمين
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ماجدة بدوي
أهدت لجنة الإسكان والمرافق العامة لمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مدينة العلمين الجديدة عدد ٥ كراتين مملوءة بالمطهرات وادوات التعقيم، في إطار خطة البرلمان لمواجهة فيروس كورونا ١٩ المستحدث.

جاء ذلك خلال زيارة لجنة الإسكان بالبرلمان لمواقع العمل والإنشاء في مدينة العلمين الجديدة، اليوم السبت.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية إن هذه هدية بسيطة من اللجنة من أجل المساهمة ولو بشكل صغير للحفاظ علي حياة العاملين في المشروعات في المدينة، لافتا الي أن اللجنة تقوم بعدد من الجولات بدأتها بالعاصمة الإدارية من أجل الوقوف علي أوضاع العمال وحالتهم الصحية ومستوي الخدمات المقدم لهم في ظل الظروف الحالية.

من جانبه، عبر رئيس مدينة العلمين الجديدة، المهندس أسامة عبدالغني، عن سعادته بزيارة اللجنة البرلمانية وهديتهم، مؤكدا أن الزيارة تعد استكمالا لدعم المسئولين في مؤسسات الدولة تجاه العاملين.

ولفت "عبد الغنى" إلى زيارة وزراء الإسكان والقوي العاملة وهجرة والمصريين في الخارج لمواقع العمل والاستماع للعمال والاطمئنان علي سير العمل.
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