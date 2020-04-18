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فن

أحمد فهمي يتبنى كلبا تعرض للتعذيب

السبت 18/أبريل/2020 - 04:59 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
تبني الفنان احمد فهمي فهمي كلبا فقد ساقه بعدما تعرض للتشويه بماء النار ونشر صورته مع الكلب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " .

وعلق علي الصورة : "كلبي المتبنى ‏الجديد، الحيوانات دي أرواح .. الكلب دا واحد رمى عليه مية نار ورجله اتقطعت .. لو مش هتساعده متأذيهوش".‏

يذكر أن أحمد فهمي يعرض له في رمضان 2020 مسلسل "رجالة البيت"، مع أكرم حسني، ويعد ذلك ثاني تعاون بينهما ‏بعد ‏نجاح ‏مسلسلهما ‏‏"ريح المدام" الذي عرض في سباق شهر ‏رمضان عام 2017، وهو من إنتاج شركة "سينرجي" وإخراج ‏أحمد ‏الجندي، ‏والمسلسل من ‏تأليف أيمن وتار.‏‎.‎

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