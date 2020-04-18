أخبار الفن | صور جديدة من عقد قران ياسمين صبرى وأبو هشيمة.. فنان شهير يعلن إصابته بـ فيروس كورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





انتشر خلال الأيام القليلة الماضية بوستر لمسلسل "لما كنا صغيرين"، تتصدره ريهام حجاج، بينما يقف خالد النبوي، ومحمود حميدة، على الجانبين الأمر الذي أثار غضب الجمهور.









أعلن الفنان اليمني ​إبراهيم المريسى​ عن إصابته بفيروس كورونا وهو ما دفعه لدخول المستشفى خاصة أن حالته حرجة وذلك خلال تواجده في دولة الإمارات.









واصل الفنان محمد رمضان، استفزاز جمهوره برغم الأيام الصعبة التي يعيشها العالم أجمع بسبب فيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.









تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورا لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أثناء تحضيره إلى عقد القران على الفنانة ياسمين صبرى والذى عقد أمس وسط حضور الأهل والمقربين فقط.













احتفلت الفنانة ياسمين صبرى أمس، الجمعة، بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك وسط أجواء عائلية، حيث اقتصر الحضور على أهل العروسين فقط.









نشرت الفنانة أصالة، فيديو لأبنائها الثلاثة من خلال خاصية الأستوري عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام".



