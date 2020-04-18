AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن | صور جديدة من عقد قران ياسمين صبرى وأبو هشيمة.. فنان شهير يعلن إصابته بـ فيروس كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 05:05 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

انتشر خلال الأيام القليلة الماضية بوستر لمسلسل "لما كنا صغيرين"، تتصدره ريهام حجاج، بينما يقف خالد النبوي، ومحمود حميدة، على الجانبين الأمر الذي أثار غضب الجمهور.


أعلن الفنان اليمني ​إبراهيم المريسى​ عن إصابته بفيروس كورونا وهو ما دفعه لدخول المستشفى خاصة أن حالته حرجة وذلك خلال تواجده في دولة الإمارات.


واصل الفنان محمد رمضان، استفزاز جمهوره برغم الأيام الصعبة التي يعيشها العالم أجمع بسبب فيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.


تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورا لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أثناء تحضيره إلى عقد القران على الفنانة ياسمين صبرى والذى عقد أمس وسط حضور الأهل والمقربين فقط. 



احتفلت الفنانة ياسمين صبرى أمس، الجمعة، بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك وسط أجواء عائلية، حيث اقتصر الحضور على أهل العروسين فقط. 


نشرت الفنانة أصالة، فيديو لأبنائها الثلاثة من خلال خاصية الأستوري عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرى تتحدى مرضها من أجل القمر آخر الدنيا

اعملوا زيي لو تقدروا.. تعرف على عادات بشرى اليومية خلال العزل المنزلي

بشرى توجه رسالة للمواطنين: الزموا المنازل إحنا في حرب خفية.. فيديو

ماجد أباظة ينضم لأسرة مسلسل القمر آخر الدنيا

تعرف على دور سميرة عبد العزيز بمسلسل القمر في آخر الدنيا

تعقيم لوكيشن "القمر آخر الدنيا" لمواجهة الكورونا

ترشيحاتنا

الحالات الصامتة الأكثر نقلا لعدوى كورونا بين ذويهم .. تفاصيل

الأهلي يبدأ إجراءات شكوى الصفاقسي التونسي للفيفا

البحوث الفلكية تنفي شائعة اصطدام كويكب عملاق بالأرض.. تفاصيل

ميريهان حسين تقلد فيفى عبده..ترتدى جلابيتها وترقص بلدي..فيديو

#الكليات_العملية يتصدر تويتر.. ومغردون: قرار وزير التعليم العالي يحتاج إلى إعادة نظر

سيد عبد العال كهربا يعلن الترشح للعضوية في انتخابات اتحاد الكرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحيل حزين.. كياري مدير مكتب الرئيس النيجيري ينضم لقائمة ضحايا فيروس كورونا

بالكلاسيك.. درة تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

في السيارة.. دينا فؤاد بإطلالة التسوق في آخر ظهور لها