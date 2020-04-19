فاكهة شهر رمضان ..البلح الأسواني في صدارة المنافسة ..أكثر من 2 مليون نخلة مثمرة و20 جنيها متوسط سعر الكيلو

14 % من إجمالى أشجار النخيل المنزرع فى مصر في أسوان

تنتج البلح السكوتى وهناك القنديلة ثقيلة والملكابى عليها طلب كثير

تبدأ عملية التجفيف بنشر البلح بمكان جاف في الهواء وفرزه تحت الشمس









تشتهر أسوان عن الوادى الجديد بإنتاج التمور الجافة، وشهر رمضان المبارك له العديد من الروحانيات والطقوس التي يحرص عليه المواطنين للإحتفاء بهذا الشهر الكريم .

وفى هذا الإطار يلقى " صدى البلد " الضوء على أحد أبرز المنتجات التى لا تخلو منها مائدة خلال شهر رمضان المعظم وهو البلح حيث يعتبر " البلح الأسوانى" فاكهة الموائد ، وتعد محافظة أسوان ثانى أكبر محافظة بعد الوادى الجديد فى إنتاج التمور ويوجد فى أسوان نحو 2 مليون نخلة مثمرة .

وهى تمثل 14 % من إجمالى أشجار النخيل المنزرع فى مصر حيث يعتبر البلح فى مقدمة المحاصيل المنزرعة بأسوان بعد قصب السكر، كما تحتل التمور الأسوانية مكانة مميزة فى قائمة الأصناف الجافة من البلح.

وتشتهر أسوان عن الوادى الجديد بإنتاج التمور الجافة في حين تشتهر الوادى الجديد بإنتاج التمور الرطبة ، كما يأتي البلح في المركز الثاني بعد قصب السكر في إنتاجيته بالمحافظة، وأسوان تعد محافظة رائدة فى إنتاج البلح فى العالم العربي على الرغم من دخول البلح السعودي فى المنافسة معها إلا أن البلح الأسوانى تتسلط عليه الأضواء وخاصة فى شهر رمضان المعظم لأنواعه المتعددة من البرتومودا والملكابى وغيره .

وعن أفضل أنواع البلح هناك البلح السكوتى وهى بلحة مسكرة وقوية ومتماسكة ولا يصيبها السوس وهناك القنديلة ثقيلة ومخروطية الشكل وبها لحم كثيف من أعلى ورفيعة من أسفل ، والملكابى عليها طلب كثير وملحمة وتوضع في الحليب.

ونجد أن أسعار البلح الأسوانى تختلف من عام لآخر، ولكن ليس هناك فروق كبيرة فى الأسعار، حيث بلغ سعر السكوتى 20 جنيها، وسعر بلح الملكابى 25 جنيها، والجنديلة 25 جنيها، بينما بلغ سعر البرتمودا نحو 30 جنيها للكيلو الواحد، فى حين سجل البلح البلدى 10 جنيهات للكيلو الواحد وهو أرخص الأنواع وأقلها جودة.

وقال محمد يوسف - تاجر أن البلح يختلف به السعرات الحرارية فبلح مثل البرتمودة قيمته الغذائية عالية جدا وهناك أنواع بلح ضعيفة وسعراتها الحرارية منخفضة وهذه مناسبة لمرضى السكر وأسعار البلح هذا العام يتوقف ثمنها على طول وحجم البلحة وسعراتها الحرارية فهى أما بلحًا جافًا جدًا أو بلحا طريًا جدًا.

وأن المواطنون يقبلون على شراء البلح فى شهر رمضان خاصة لتناولها مع الإفطار وفى السحور وغير ذلك، ويختلف سعر البلح كل نوع عن الآخر إلا أن العامل المشترك هو نسبة المكسب، فمكسب معظم التجار فى الكيلو الواحد من جنيه ونصف الجنيه إلى 4 جنيهات على الأكثر.

فيما يقول عامر حسن نجار - مزارع وصاحب أشجار نخيل أن أسوان بها عدد كبير من أنواع البلح الذي يدخل مع الخشاف والياميش والمشمش والتين ويختلف طلب الزبون حسب رغبته في نوع البلحة فهناك من يطلب البلحة المسكرة أى ذات نسبة سكر عالية والبعض يطلب بلحة ناشف يتم كسرها بالأسنان وآخر يطلب بلحة بها لحم كثيف.

وعن طريقة تجفيف البلح الأسوانى، قال إنها تتم بعد جنى المحصول، وتبدأ عملية التجفيف بنشر البلح بمكان جاف في الهواء وفرزه تحت الشمس ويتم تقلبيه بين الحين والآخر لحين جفافه ويوضع بعد ذلك في أجولة من الخيش جيدة التهوية لكى لا يتعرض للترطيب وهنا أوجه نصيحة للذين يقومون بشراء البلح ونقله إلى الوجه البحرى بوضعه في مكان جيد التهوية في البلكونة على سبيل المثال لكى لا يُرطب ولكى يحتفظ بجودته.

وأشار إلى أن طريقة تجفيف البلح بعد قطع التمر من النخل بوضعه على الأرض الرملية لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر لتجفيفه ثم يتم تجميعه في أجولة ووضع أنواع من الحبوب وسط الأجولة منعا لتلف البلح الذي يمكن تخزينه من 5 إلى 10 سنوات ويصعب ذلك في محافظات الوجه البحرى التي تعانى من الرطوبة والتى تؤدى إلى تلف البلح وتختلف أسعار البلح من عام لآخر.

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