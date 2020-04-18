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اقتصاد

هيئة الأوراق المالية بأمريكا: إيني الإيطالية وافقت على تسوية اتهامات بالفساد في قضية بالجزائر

السبت 18/أبريل/2020 - 04:36 م
اقتصاد أمريكي
اقتصاد أمريكي
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رويترز

قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الجمعة إن مجموعة إيني الإيطالية للنفط والغاز وافقت على تسوية اتهامات بخرق قوانين المحاسبة على الفساد نجمت عن قيام وحدة سابقة لها في الجزائر بدفع أموال ”بشكل غير ملائم“.

 

وأضافت الهيئة في بيان أن شركة إيني ”خرقت كل الملفات والسجلات والقيود المحاسبية الداخلية لقانون اجراءات الفساد الخارجي فيما يتعلق بواقعة دفع أموال بشكل غير ملائم“ في الجزائر من قبل وحدتها السابقة سايبم.

 

ولم ترد شركة إيني بعد على رسائل عبر البريد الإلكتروني للتعليق على ذلك.

 

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن إيني وافقت على الدخول في تسوية للكف عن خرق بنود القيود ودفع 24.5 مليون دولار عن الأرباح التي تم الحصول عليها بشكل غير مشروع وكتعويض.

 

وتتركز القضية حول اتهامات بأن شركة سايبم لمقاولات النفط والغاز دفعت لوسطاء نحو 198 مليون يورو لضمان الحصول على عقود تساوي ثمانية مليار دولار مع شركة الطاقة الوطنية الحكومية الجزائرية سوناطراك.

 

وبرأت محكمة استئناف إيطالية في وقت سابق من العام الجاري إيني وسايبم من تهمة الفساد.وكانت إيني تملك 43 في المئة من سايبم وقت توجيه هذه الاتهامات. وتملك إيني وبنك كاسا ديبوست اي بريستيتي الاستثماري شركة سايبم بشكل مشترك.

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هيئة الأوراق المالية الأمريكية: إيني الإيطالية وافقت على تسوية اتهامات بالفساد في قضية بالجزائر

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