غادة عجمي تشيد بتوجيهات الرئيس للحكومة بمواصلة إعادة العالقين في الخارج

أشادت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمواصلة الجهود الحالية لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم.





وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي أهمية كبرى لعودة جميع المصريين الموجودين بمختلف دول العالم، وتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودتهم.





وأكدت عجمي، في بيان لها، أن وزارة الهجرة على تواصل مستمر مع سفارات مصر في دول العالم، للاطمئنان على صحة المصريين في الخارج، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تحول امامهم في تلك الدول لحين انتهاء اوراق عودتهم لأرض الوطن.



