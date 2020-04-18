غادة عجمي تشيد بتوجيهات الرئيس للحكومة بمواصلة إعادة العالقين في الخارج

أشادت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمواصلة الجهود الحالية لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم.
وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي أهمية كبرى لعودة جميع المصريين الموجودين بمختلف دول العالم، وتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودتهم.
وأكدت عجمي، في بيان لها، أن وزارة الهجرة على تواصل مستمر مع سفارات مصر في دول العالم، للاطمئنان على صحة المصريين في الخارج، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تحول امامهم في تلك الدول لحين انتهاء اوراق عودتهم لأرض الوطن.
وأشارت إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة تجاه المواطنين العائدين إلى مصر للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، والالتزام بإجراء الكشف الطبي فور الوصول إلى المطارات من خلال تعميم اختبارات الكشف السريع، وكذا الانتقال للإقامة بمناطق ومنشآت الحجر الصحي، والتأكد من عمليات تعقيم وتطهير لكافة مكونات ومرافق مطارات استقبال رحلات العودة، وكذلك أماكن العزل بعد إخلائها.