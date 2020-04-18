عميد علوم حلوان: نسعى لتطبيق منظومة الامتحان الإلكتروني بالكلية

صرح الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم جامعة حلوان، ان قرارات المجلس الاعلى للجامعات ووزير التعليم العالى اليوم، بشأن استبدال امتحانات سنوات النقل بامتحان الكترونى او مشروع بحثثى هو قرار صائب للحفاظ على سلامة الطلاب فهى اهم من كل شيئ.





وأوضح عماد ابو الدهب لـ"صدى البلد" ان كلية العلوم من الكليات العلمية المهمة ولا يمكن تطبيق منظومة المشروع البحثى بأغلب موادها لذا سيحاول جاهدا تطبيق منظومة الامتحان الالكترونى باى شكل كان سواء بمسألة محددة بوقت معين يجيب عنها الطلاب او بامتحان على منصة تعليمية ، موضحا ان عدد طلاب الكلية قليل ويمكن تطبيق هذه المنظومة.



واكد عميد كلية العلوم ان مجلس الكلية سيجتمع يوم الثلاثاء القادم لوضع ضوابط والية تطبيق هذه المقترحات.





وبالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكيه وإجراء إمتحانات عملية : تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد.



كما قرر أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات: تؤجل الامتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين إنتهاء فترة تعليق الدراسة.



وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا: يترك لكل جامعة تحديد موعد إنعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

وقرر تشكيل لجنة لتولي اللجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي أعلنت اليوم وتلقى اية إستفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص اية حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات. وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا: يترك لكل جامعة تحديد موعد إنعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية. كما قرر أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات: تؤجل الامتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين إنتهاء فترة تعليق الدراسة. وبالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكيه وإجراء إمتحانات عملية : تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، قرر لطلاب فرق النقل أن يلغى إجراء الإمتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث او اختبارات إلكترونية.