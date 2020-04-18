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محافظات

إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالأقصر .. صور

السبت 18/أبريل/2020 - 05:16 م
صدى البلد
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شمس يونس
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقريتي الكيمان  والشغب.

وقال محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا إن الحملة اسفرت عن ازالة 20 مخالفة  بمساحة 19ط 15س
منها 14 مخالفة بقرية الكيمان بمساحة 15ط ، و6 مخالفات بقرية الشغب  بمساحة 4ط 15س عبارة عن أسوار بالطوب الابيض ومونة الاسمنت.

وشارك في الحملة الاجهزة التنفيذية بالمركز ومهندسي الإدارة الزراعية ومشرفين الأحواض وقسم الإشغالات والإدارة الهندسية بالمركز ورئيس القرية وقسم النظيم.

واكد رئيس مركز أنه في ظل تلك الظروف الراهنة الدولة حاضرة بكل قوة ولن تترك المخالفين، ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهر التعدي على الاراضي الزراعية ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالأقصر .. صور
إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالأقصر .. صور
إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالأقصر .. صور
إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالأقصر .. صور
إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالأقصر .. صور
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