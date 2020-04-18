إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالأقصر .. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقريتي الكيمان والشغب.





وقال محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا إن الحملة اسفرت عن ازالة 20 مخالفة بمساحة 19ط 15س

منها 14 مخالفة بقرية الكيمان بمساحة 15ط ، و6 مخالفات بقرية الشغب بمساحة 4ط 15س عبارة عن أسوار بالطوب الابيض ومونة الاسمنت.





وشارك في الحملة الاجهزة التنفيذية بالمركز ومهندسي الإدارة الزراعية ومشرفين الأحواض وقسم الإشغالات والإدارة الهندسية بالمركز ورئيس القرية وقسم النظيم.



