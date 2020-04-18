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محافظات

لمدة 10 ساعات.. غلق جزئي لشارع الدكتور علي لطفي في الشيخ زايد

السبت 18/أبريل/2020 - 05:03 م
محافظة الجيزة
محافظة الجيزة
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محمد الصاحى

اعلنت محافظة الجيزة عن غلق الإدارة العامة لمرور الجيزة، شارع الدكتور علي لطفي بشكل جزئى بالإتجاهين لمدة 10 ساعات بدءا من اليوم السبت الساعة الثامنة مساء وتنتهي في الساعة السادسة صباح اليوم التالي الأحد دون توقف لحركة المرور وسيتم ترك حارة مرورية لسير السيارات.

وأوضحت محافظة الجيزة بأن الغلق يأتى  لتنفيذ أعمال حفر كهرباء بشارع الدكتور علي لطفي امام مشروع دار مصر بمدينة الشيخ زايد التي تستلزم قطع عرضي لشارع الدكتور علي لطفي  بالاتجاهين. 

وتقوم الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية  بمحيط الأعمال بالكامل لضمان آمن وسلامة المواطنين إلي جانب قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وسرعه نهو الاعمال.  

واهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدى المركبات الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لضمان السيولة المرورية.

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