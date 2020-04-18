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تعليم

نائب وزير التعليم: تقييم الطلاب هو الصندوق الأسود للعملية التعليمية

السبت 18/أبريل/2020 - 05:05 م
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
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ياســـمين بدوي
قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام، إن التقويم يعد مدخلا لإصلاح التعليم حيث إنه ركن من أركان العملية التعليمية وجزء أساسي لا يتجزأ منها، فهو الوسيلة التي يمكن من خلالها معرفة مدى ما تم تحقيقه من أهداف.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن الطالب هو مركز المنظومة التعليمية، وبالتالي فمعرفة مدى ما تحقق من نواتج التعلم لدى الطلاب سوف يكشف عن مستوي كفاءة وفاعلية المنظومة التعليمية ، لذا يطلقون على عملية تقييم الطلاب الصندوق الأسود للعملية التعليمية ، لأنه يكشف كل أسرار العملية التعليمية وذلك إذا ما تم تنفيذه بشكل صحيح .

وقال نائب وزير التربية والتعليم، إنه في العصر الحالي لم يعد التقويم مقصورًا على قياس التحصيل الدراسي للطالب في المواد الدراسية المختلفة ، بل تعداه لقياس مقومات شخصية الطالب بشتى جوانبها وبذلك اتسعت مجالاته وتنوعت طرائقه وأساليبه، وبدء يظهر حديثا التقييم الأصيل أو الحقيقي Authentic Assessment ويطلق عليه التقييم الواقعي أو البديل Alternative Assessment .

وأضاف: يعتمد التقييم البديل على أن تعلم الطالب وتقدمه الدراسي يمكن قياسه بواسطة أعمال ومهام تتطلب اندماجاً كبيراً من الطالب مثل البحث والتحري في المشكلات المعقدة والقيام بالتجارب الميدانية والأداء المرتفع ، مؤكدًا أن هذا يتفق مع المنظور الجديد للتعلم الإنساني والنظرية البنائية في التعليم والتعلم ، المفهوم الموسع للذكاء الإنساني، تغير مفهوم التحصيل،تطور تقنيات المعلومات. 

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أن هذا التقويم هو تقويم واقعي لأداء الطالب بحيث يُظهر المستوى الحقيقي لما اكتسبه من معارف ومهارات من خلال رحلته التعليمية. اى التقييم القائم على الأداء، وله صور متعددة منها ملفات الأعمال (البورتفوليو) ، التقييم الذاتي، تقييم الأقران،تقييم الأداء القائم على الملاحظة،تقويم الأداء بالمقابلات، تقويم الأداء بالاختبارات الكتابية، تقويم الأداء بخرائط المفاهيم ومن خصائصه أنه معياري المرجع والمستويCriterion Reference, Level Test ، ويقارن المتعلم بنفسه ومدى التقدم الذي طرأ عليه في ضوء متوسط اقرأنه أي انه تقييم اديومترك Eudiometric ، ويهدف إلي إثراء نواحي القوة والضعف والبحث عن الايجابيات كما يركز على العمليات العقلية العليا (التطبيق – التحليل – التركيب – التقويم ) كما يسمح بمحاولات عديدة للطالب ومدته طويلة نسبيا ويتمتع بشفافية تامة ويشترك فيه أطراف عديدة ذات الصلة كما يقيس نواتج تعلم متعددة وليس المعلومات فقط ، ويركز على قياس الأداء. Performance ، كما يتميز بانه يتماشي مع الموقف التعليم أي انه طبيعى اى يتم اثناء عمليتي التعليم والتعلم.
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