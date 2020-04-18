الثاني خلال 48 ساعة.. إزالة برج مخالف على نهر النيل بالمنيا..فيديو

تنفذ وزارة الرى والموارد المائية الموجه الخامسة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل التى اطلقتها الوزارة تحت إشراف ورعاية رئيس الجمهورية في الخامس من يناير 2015 .





ونجحت أجهزة الوزارة في تنفيذ قرار الإزالة الصادر عن أجهزة القطاع بشأن ثاني أحد الأبراج المخالفة علي نهر النيل والمقام علي مساحة 200متر ومكون من عدد سبعة طوابق من الخرسانة المسلحة بقرية سوادة مركز المنيا محافظة المنيا.





جاء ذلك بحضور ودعم اللواء أسامة القوصي محافظ المنيا وكافة الاجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.





وواصلت أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل لليوم الثانى على التوالى والمتمثلة في الإدارة العامة لحماية نهر النيل بالمنيا بقيادة المهندس أيمن أنور المدير العام واشراف المهندس عمر درويش رئيس الادارة المركزية للري بالمنيا، وبمتابعة من المهندس عبد السلام جابر رئيس الإدارة المركزية لحماية نيل القاهرة الكبري وتوجيهات المهندس علاء خالد رئيس القطاع شن حملتها المكبرة. .





ويعد تنفيذ هذه الازالة اليوم علي هذا النحو ثاني رسالة خلال 48 ساعة بأن الدولة بجميع أجهزتها ماضية بعزم لا يلين في وأد وإزالة اي تعديات والوقوف حيال كل من تسول له نفسه محاولة التعدي علي نهرنا العظيم وذلك من خلال التنسيق بين كافة أجهزة الدولة لإرساء قواعد القانون.





واهابت وزارة الموارد المائية والرى كافة المواطنين بعدم التعدى على المجارى المائية بأى شكل من الأشكال، مؤكدة أنه سيتم تطبيق القانون بحزم بحق من يتصور انه يمكنه إستغلال هذه الفتره التعدى على أصول الدوله.





وشددت الوزارة على أنها مستمرة في متابعتها وعملها الدؤوب للتصدي لكل أشكال التعدي بقوة وحزم ، و أن أي مخالفه وإن طال أمدها فهي مرصودة وسيتم العامل حيالها بالقانون.