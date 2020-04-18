AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الثاني خلال 48 ساعة.. إزالة برج مخالف على نهر النيل بالمنيا..فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 05:09 م
صدى البلد
Advertisements
أمل مجدى
تنفذ وزارة الرى والموارد المائية الموجه الخامسة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل التى اطلقتها الوزارة تحت إشراف ورعاية رئيس الجمهورية في الخامس من يناير 2015 . 

ونجحت أجهزة الوزارة في تنفيذ  قرار الإزالة الصادر عن أجهزة القطاع بشأن ثاني أحد الأبراج المخالفة علي نهر النيل والمقام علي مساحة 200متر ومكون من عدد سبعة  طوابق من الخرسانة المسلحة بقرية سوادة مركز المنيا محافظة المنيا.

جاء ذلك بحضور ودعم اللواء أسامة القوصي محافظ المنيا وكافة الاجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وواصلت أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل لليوم الثانى على التوالى والمتمثلة في الإدارة العامة لحماية نهر النيل بالمنيا بقيادة المهندس أيمن أنور المدير العام واشراف المهندس عمر درويش رئيس الادارة المركزية للري بالمنيا، وبمتابعة من المهندس عبد السلام جابر رئيس الإدارة المركزية لحماية نيل القاهرة الكبري وتوجيهات المهندس علاء خالد رئيس القطاع شن حملتها المكبرة.  .

ويعد  تنفيذ هذه الازالة اليوم علي هذا النحو ثاني رسالة خلال 48 ساعة بأن الدولة بجميع أجهزتها ماضية بعزم لا يلين في وأد وإزالة اي تعديات والوقوف حيال كل من تسول له نفسه محاولة التعدي علي نهرنا العظيم وذلك من خلال التنسيق بين كافة أجهزة الدولة لإرساء قواعد القانون.

واهابت وزارة الموارد المائية والرى كافة المواطنين بعدم التعدى على المجارى المائية بأى شكل من الأشكال، مؤكدة أنه سيتم تطبيق القانون بحزم بحق من يتصور انه يمكنه إستغلال هذه الفتره التعدى على أصول الدوله.

وشددت الوزارة على أنها مستمرة في متابعتها وعملها الدؤوب للتصدي لكل أشكال التعدي بقوة وحزم ، و أن أي مخالفه وإن طال أمدها فهي مرصودة وسيتم العامل حيالها بالقانون.
الثاني خلال 48 ساعة.. إزالة برج مخالف على نهر النيل بالمنيا..فيديو
الثاني خلال 48 ساعة.. إزالة برج مخالف على نهر النيل بالمنيا..فيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة برج مخالف على نهر النيل في المنيا .. شاهد

ترشيحاتنا

لمدة 10 ساعات.. غلق جزئي لشارع الدكتور علي لطفي في الشيخ زايد

الداخلية السعودية: حجر كامل على حي الفيصلية والفاضلية بالأحساء

بسبب «سكر بزيادة».. حمل نانسي عجرم يثير الجدل

كل وقت و له أدان .. محمد محمود عبد العزيز في أحدث ظهور

مفيش درجات والاعتماد على الرسوب أو النجاح فقط.. تفاصيل قرار استبدال امتحانات الجامعات بالأبحاث

تناول الأسبرين يوميا يحمي من الأورام السرطانية القاتلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحيل حزين.. كياري مدير مكتب الرئيس النيجيري ينضم لقائمة ضحايا فيروس كورونا

بالكلاسيك.. درة تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

في السيارة.. دينا فؤاد بإطلالة التسوق في آخر ظهور لها