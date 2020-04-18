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رياضة

علاء عبدالعال: أتابع لاعبي بتروجيت عبر الواتس آب.. وعقوبات قاسية على زيادة الوزن

السبت 18/أبريل/2020 - 05:11 م
علاء عبدالعال
علاء عبدالعال
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عبدالله هشام
أعلن علاء عبدالعال المدير الفني لفريق بتروجيت، غرامات وعقوبات قاسية على أي لاعب يالفريق الأول حال زادت اوزانهم خلال فترة التوقف الحالية التى يشهدها الدورى بسبب انتشار فيروس كورونا. 

وأضاف علاء عبدالعال في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": وضعنا برنامجا تدريبيا يومي للاعبين حسب امكانياتهم سواء في المنزل او مكان قريب منهم للحفاظ على أوزانهم. 

وأكمل: أتابع بشكل قريب تدريبات اللاعبين اليومية واوزانهم عن طريق تطبيق الواتس اب وحذرتهم من زيادة الوزن خلال الحجر المنزلى وسيتم توقيع عقوبات قاسية عليهم حال زيادة أوزانهم . 

جدير بالذكر أن فريق بتروجيت يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني برصيد 29 نقطة بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الأول برصيد 32 نقطة.
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