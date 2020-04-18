أحمد موسى يودع النصر السعودي.. فيديو





وكان موسى أعلن رغبته في الرحيل عن السعودية بسبب تفشي فيروس كورونا، والسفر لقضاء تلك الفترة التي يتوقف فيها النشاط مع عائلته.





ونشر أحمد موسى فيديو على حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، ودع فيه زملائه ومتابعيه، قبل السفر بطائرة خاصة للالتحاق بأسرته.





يذكر أن موسى لا يحظى بثقة مدربه ولا مشجعي الفريق، بعد أدائه السيئ منذ انضمامه عام 2018 بعد كأس العالم، قادمًا من نادي ليستر سيتي بمبلغ 15 مليون جنيه إسترليني.

#أحمد_موسى محترف نادي #النصر السعودي يستعد لمغادرة السعودية عبر طائرة خـاصة للبقاء مع عائلته pic.twitter.com/JRAO44E0z1 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 18, 2020

ودع النيجيري أحمد موسى، جناح نادي النصر السعودي، لاعبي وجمهور فريقه، تمهيدًا لمغادرة المملكة السعودية، بسبب تفشي فيروس كورونا.