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رياضة

أحمد موسى يودع النصر السعودي.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 05:09 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
ودع النيجيري أحمد موسى، جناح نادي النصر السعودي، لاعبي وجمهور فريقه، تمهيدًا لمغادرة المملكة السعودية، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان موسى أعلن رغبته في الرحيل عن السعودية بسبب تفشي فيروس كورونا، والسفر لقضاء تلك الفترة التي يتوقف فيها النشاط مع عائلته.

ونشر أحمد موسى فيديو على حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، ودع فيه زملائه ومتابعيه، قبل السفر بطائرة خاصة للالتحاق بأسرته.

يذكر أن موسى لا يحظى بثقة مدربه ولا مشجعي الفريق، بعد أدائه السيئ منذ انضمامه عام 2018 بعد كأس العالم، قادمًا من نادي ليستر سيتي بمبلغ 15 مليون جنيه إسترليني.
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