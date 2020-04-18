د.إيهاب العماوى يكتب: الخطر.. والفرصة

الأزمة في اللغة الصينية .. هي الخطر وفي ذات الوقت هي الفرصة التي إن احسن استغلالها كنت من الفائزين.





- فالخطر الداهم الذي ألم بالبشرية وعلي الرغم من فداحة آثارة وتداعياته الا انه كان فرصة لإعادة تقييم المواقف والعلاقات





- فالفرصة كانت ولا تزال سانحة لبناء علاقات دولية علي أسس التعاون والشرف في زمن عز فيه الشرف





- وكانت الفرصة ولا تزال سانحة لتعريف الأشياء بمسمياتها الصحيحة " فوسائل التواصل الاجتماعي " كانت هي الوسيلة الوحيدة لتنفيذ التباعد الاجتماعي طوق النجاة الوحيد الذي اجتمعت علية البشرية للقضاء علي الجانحة والحد من آنتشارها





⁃ والفرصة لاتزال سانحة لإعادة الاهتمام وتعظيم الاستفادة مما تذخر به البشرية من علوم وعلماء وتوفير البيئة الصالحة ليبدعوا علوما ومعرفه

⁃ والفرصة كانت مثالية لإعادة الاعتبار لأصحاب المعاطف البيضاء الجيش الأبيض اصحاب المهام الجسام

⁃ وكانت الفرصة دليلا علي صحة ورسوخ فكر قيادات آلت علي نفسها ان تبني وتعمر وتسعي جاهدة لتكون دولتها سدا منيعًا راسخًا رسوخ السماء

⁃ ومن الفرص التي كانت قد اوشكت علي تتواري في خضم الحياة القاسية التي دلفنا اليها هي الأهمية القصوي للحياة الأسرية السليمة التي تميزت بها المحروسة وكادت او اوشكت ان تتفلت منها