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فن

قناة الحياة: إعلانات المسلسلات نتسلمها من شركات الإنتاج ولا نتدخل فيها

السبت 18/أبريل/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
تداولت بعض وسائل الإعلام  بيانا منسوبا للفنان خالد النبوى حول مسلسل " لما كنا صغيرين" الذي يذاع على قناة الحياة في رمضان و جاء فى جزء منه إشارة إلى الدعاية الخاصة بالمسلسل عقب  حازم شفيق رئيس قناة الحياة على البيان قائلا " نعتز بوجود الفنان خالد النبوى على شاشة الحياة فى رمضان هذا العام .

 نود أن نوضح أن كافة المواد الدعائية التى نذيعها أو ننشرها او تظهر فى الشوارع و الخاصة بكل المسلسلات يتم استلامها من شركات الانتاج معتمدة منهم للإستخدام  و لانحدد حجم أو مكان الصور فهذا شأنهم في تعاقداتهم  مع النجوم و بالنسبة لمسلسل لما كنا صغيرين فقد تم استلام المواد المعتمدة من شركة "ارت ميكرز " و التى يرأسها المنتج احمد عبد العاطى. 

  وأشار الى أن مشاهد قناة الحياة تنتظره وجبة رمضانية جميلة تم اختيارها بعناية متمنيا رمضان كريم على كل المشاهدين.
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