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أخبار البلد

#طبقوا_البحث_للخريجين يتصدر تويتر .. وطلاب: لازم تلغوا الامتحانات

السبت 18/أبريل/2020 - 05:58 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
تصدر هاشتاج #طبقوا_البحث_للخريجين موقع التواصل الاجتماعي تويتر صباح اليوم السبت ، وجاء ذلك بعد ساعات من قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بإلغاء امتحانات دفعات النقل للجامعات وتأجيل امتحانات الخريجين حتى الانتهاء من فترة تعليق الدراسة .


فيما جاءت تغريدات الطلب كالتالى :
#ثانويه_متنزلش_لجنه_حياتنا_اهم 
#امتحان_قدرات_للثانوية
#حياتنا_اهم_من_الثانوية 
#طبقوا_البحث_حياتنا_اهم 
#ثانويه_متنزلش_لجنه_حياتنا_اهم 
#حياتنا_اهم_من_الثانوية 
#طبقوا_البحث_حياتنا_اهم 
#وزير_التعليم_العالى 
#طبقوا_البحث_للخريجين

-ما تخلونا نعمل أبحاث بقى .
#طبقوا_البحث_للخريجين

اعصابنا مش لعبه ،ياريت كلنا نفعل ال هاشتاج دا
#طبقوا_البحث_للخريجين
#عاوزين_نتخرج



أنتوا مش راضيين تخلونا نعمل أبحاث ليه؟ 
#طبقوا_البحث_للخريجين


#طبقوا_البحث_للخريجين
طلبة التخرج بعد قرار الوزير اتصدموا.





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