طبقوا_البحث_للخريجين يتصدر تويتر .. وطلاب: لازم تلغوا الامتحانات

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بإلغاء امتحانات دفعات النقل للجامعات وتأجيل

الخريجين حتى الانتهاء من فترة تعليق الدراسة .









فيما جاءت تغريدات الطلب كالتالى :

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-ما تخلونا نعمل أبحاث بقى . #طبقوا_البحث_للخريجين

اعصابنا مش لعبه ، ياريت كلنا نفعل ال هاشتاج دا #طبقوا_البحث_للخريجين #عاوزين_نتخرج





أنتوا مش راضيين تخلونا نعمل أبحاث ليه؟ #طبقوا_البحث_للخريجين



#طبقوا_البحث_للخريجين طلبة التخرج بعد قرار الوزير اتصدموا.











تصدر هاشتاج #طبقوا_البحث_للخريجين موقع التواصل الاجتماعي تويتر صباح اليوم السبت ، وجاء ذلك بعد ساعات من قرارامتحانات