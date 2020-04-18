طبقوا_البحث_للخريجين يتصدر تويتر .. وطلاب: لازم تلغوا الامتحانات

تصدر هاشتاج #طبقوا_البحث_للخريجين موقع التواصل الاجتماعي تويتر صباح اليوم السبت ، وجاء ذلك بعد ساعات من قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بإلغاء امتحانات دفعات النقل للجامعات وتأجيل امتحانات الخريجين حتى الانتهاء من فترة تعليق الدراسة .
فيما جاءت تغريدات الطلب كالتالى :
#ثانويه_متنزلش_لجنه_حياتنا_اهم
#امتحان_قدرات_للثانوية
#حياتنا_اهم_من_الثانوية
#طبقوا_البحث_حياتنا_اهم
#ثانويه_متنزلش_لجنه_حياتنا_اهم
#حياتنا_اهم_من_الثانوية
#طبقوا_البحث_حياتنا_اهم
#وزير_التعليم_العالى
#طبقوا_البحث_للخريجين
-ما تخلونا نعمل أبحاث بقى .
#طبقوا_البحث_للخريجين
اعصابنا مش لعبه ،ياريت كلنا نفعل ال هاشتاج دا
#طبقوا_البحث_للخريجين
#عاوزين_نتخرج
أنتوا مش راضيين تخلونا نعمل أبحاث ليه؟
#طبقوا_البحث_للخريجين
#طبقوا_البحث_للخريجين
طلبة التخرج بعد قرار الوزير اتصدموا.