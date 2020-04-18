قبل أكله في شم النسيم .. اعرف السعرات الحرارية للبيض المسلوق

يعد البيض المسلوق من ابرز الأطعمة التى يتناولها المصريون خلال احتفالات الربيع وشم النسيم حيث يقوموا بتلوينه وتزيينه بالرسومات المختلفة.





ولكن بعض الناس يتخوفون من تناول البيض المسلوق في شم النسيم لأنهم لا يعلمون نسبة الكوليسترول والسعرات والحرارية الموجودة في البيض المسلوق.





ونعرض فيما يلى السعرات الحرارية للبيض المسلوق واهم العناصر الغذائية الموجودة فيه وفقا لما ذكره موقع "healthline".

تحتوى بيضة واحدة مسلوقة كبيرة "وزنها 50جم" على:

السعرات الحرارية: 77

الكربوهيدرات: 0.6 جرام

الدهون الكلية: 5.3 جرام

الدهون المشبعة: 1.6 جرام

الدهون الأحادية غير المشبعة: 2.0 جرام

الكوليسترول: 212 ملج

البروتين: 6.3 جرام

فيتامين أ: 6٪ من البدل الغذائي الموصى به (RDA)

فيتامين ب 2 (الريبوفلافين): 15٪ من الجرعة اليومية المطلوبة

فيتامين ب 12 (كوبالامين): 9٪ من الكمية المطلوبة

فيتامين ب 5 (حمض البانتوثنيك): 7٪ من الجرعة اليومية المطلوبة

الفوسفور: 86 مجم أو 9٪ من الكمية الموصى بها

السيلينيوم: 15.4 ميكروجرام ، أو 22٪ من الكمية المطلوبة





يعد البيض غذاء منخفض السعرات الحرارية إلى حد ما حيث يوفر البيض المسلوق 77 سعرًا حراريًا فقط و 5 جرام من الدهون وكمية قليلة جدًا من الكربوهيدرات، كما أنها مصدر جيد جدًا للبروتين الخالي من الدهون ، بحوالي 6 جرام لكل بيضة.



