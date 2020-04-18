عميد تربية نوعية عين شمس: سنحدد مصير شكل الامتحانات بالكلية خلال 48 ساعة

قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس، انهم لم يتخذوا قرارا حتي الان، "هل نكتفي بامتحان الكتروني، ام عن طريق الابحاث، حيث ندرس القرار مع وحدة الخدمات التكنولوجية بالكلية؛ وخلال 48 ساعة سنحدد مصير شكل الامتحان النهائي لطلاب النقل.





وأضاف السيد خلال تصريحاته لصدي البلد، ان القرار يأتي في صالح الطلاب دائما، وهذا ما نوهنا عنه من قبلجاء ان جميع قرارت المجلس الاعلي للجامعات تأتي من قيادة حكيمة تصب في مصحلة الطالب، وبالنسبة للطالب الخريج س تؤجل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لإجتياز مقررات هذا الفصل لحين إنتهاء فترة تعليق الدراسة .





ونصت قرارات وزارة التعليم العالى اليوم بعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات على الآتي:





* لطلاب فرق النقل : يلغى إجراء الإمتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها ففي الفصل الدراسي الثاني ، على أن تستبدل إما بأبحاث او اختبارات إلكترونية





* بالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكيه وإجراء إمتحانات عملية : تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية / أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد





* بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات : تؤجل الامتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لإجتياز مقررات هذا الفصل لحين إنتهاء فترة تعليق الدراسة





* بالنسبة لطلاب الدراسات العليا : يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.





* تشكيل لجنة لتولي اللجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي أعلنت اليوم وتلقى أي استفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص أي حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات.