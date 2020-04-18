منعا للتكدسات.. مقترح برلمانى لتوصيل منحة العمالة غير المنتظمة للمنازل بـ 20 جنيها

اقترحت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بإتاحة توصيل منحة العمالة غير المنتظمة للمنازل لأصحابها، وذلك مقابل رسم قدره 20 جنيها، وذلك لمواجهة التكدس الذي تشده مكاتب البريد مما قد يساهم في زيادة فرصة تفشي فيروس كورونا بدرجة كبيرة.





وأوضحت ثابت، في بيان لها، أن هناك سماسرة يقفون على أبواب مكاتب البريد مقابل تسهيل خدمات للمواطنين الحصول على المنحة، بمقابل مادي كبير، منوهة أنه في حالة تطبيق هذا الاقتراح فسيتم توحيد المقابل وفي ذات الوقت ضمان عدم انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقليل فرص انتقال العدوى بين المواطنين.



