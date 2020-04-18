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برلمان

منعا للتكدسات.. مقترح برلمانى لتوصيل منحة العمالة غير المنتظمة للمنازل بـ 20 جنيها

السبت 18/أبريل/2020 - 06:10 م
نقود مصرية - أرشفية
نقود مصرية - أرشفية
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فريده محمد
اقترحت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بإتاحة توصيل منحة العمالة غير المنتظمة للمنازل لأصحابها، وذلك مقابل رسم قدره 20 جنيها، وذلك لمواجهة التكدس الذي تشده مكاتب البريد مما قد يساهم في زيادة فرصة تفشي فيروس كورونا بدرجة كبيرة.

وأوضحت ثابت، في بيان لها، أن هناك سماسرة يقفون على أبواب مكاتب البريد مقابل تسهيل خدمات للمواطنين الحصول على المنحة، بمقابل مادي كبير، منوهة أنه في حالة تطبيق هذا الاقتراح فسيتم توحيد المقابل وفي ذات الوقت ضمان عدم انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقليل فرص انتقال العدوى بين المواطنين.

ولفتت أن مشاهد تكدس المواطنين أمام مكاتب البريد يهدر كافة الإجراءات والجهود التي تسعى الدولة والحكومة لتنفيذها على أرض الواقع، فالاختلاط المباشر بين الواقفين أمام المكاتب سيساهم في انتقال الفيروس، مما يستوجب وضع نظام للحماية والوقاية وفي الوقت ذاته الحفاظ على تسهيل صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة.
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