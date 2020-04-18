الأزهر العالمي للفتوى يُصدر دليلَهُ الشَّرعيّ للتَّعامل مع فيروس كُورونا

أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية، عن تقديمه لجمهور المُسلمين حول العالم الدَّليل الإرشادي الشَّامل للتَّعامل الشَّرعيّ مع فيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19).





ويتناول الكتاب، الكثير من الإرشادات والأحكام المُتعلِّقة بالوقاية منه، وبأداء المسلم عبادته وتعاملاته في ظلّ انتشار وبائه، والمُتعلِّقة كذلك بالمُصابين به، والمُتوفَين جرَّاءه.





ويأتىٰ عرض محتوىٰ هذا الدَّليل تحت عنوانين رئيسين، هما:

أولًا: وصايا وإرشادات.

ثانيًا: أحكام وفتاوىٰ.





وتابع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية : نسأل الله العلي القدير أنْ يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يحفظنا وبلادنا من كلِّ سُوءٍ وشرٍّ، وأن يرفع عنَّا وعن العالمين البلاء والضُّر؛ إنه سبحانه حنَّانٌ منَّانٌ، رحيمٌ رحمـٰنٌ.





ويمكنكم تحميل الكتاب من هنا



