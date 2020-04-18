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رياضة

حبايب قلبي.. رجب بكار في مسقط رأسه رغم مفاوضات الأهلي والزمالك.. صور

السبت 18/أبريل/2020 - 06:09 م
رجب بكار
رجب بكار
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حسن العمدة
في الوقت الذي يتصارع قطبا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، على ضم رجب بكار نجم نادي بيراميدز فى الميركاتو الصيفي، ولكن توجه اللاعب إلى مسقط رأسه.

ونشر بكار، عبر صفحته الرسمية "فيس بوك"، صورة تجمعه بمرافقة أقاربه وأهله فى محافظة المنيا وهم جالسون علي الأرض ، معلقا ، " حبايب قلبي" .

 وفي الايام الماضية لمح رجب بكار، إلى اقتراب إتمام انتقاله لصفوف النادي الأهلي، بدءًا من الموسم القادم 2020-2021.

يذكر أن أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي، رفض تجديد تعاقده مع المارد الأحمر، ليقرر الرحيل بنهاية الموسم والتعاقد مع نادي بيراميدز.

ويعد بكار من أولويات النادي الأهلي لتعويض رحيل أحمد فتحي، وذلك بعد تقديمه لمستويات رائعة مع نادي بيراميدز، ومن قبل نادي سموحة.

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