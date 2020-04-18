تعرف على الأقرب لتعويض غياب مارسيلو في ريال مدريد وألبا في برشلونة

تشتد المنافسة بين نادي ريال مدريد وغريمه برشلونة، على ضم نجوم الكرة حول العالم، خلال الصيف المقبل.





الناديان الملكي والكاتالوني يبحثان الحصول على خدمات ظهير أيسر، قادر على تعويض مارسيلو المتقدم في العمر، شأنه شأن جوردي ألبا الذي بات يقدم مستويات أقل من تلك التي عرف بها.





كشفت صحيفة بليد الألمانية، منذ أسابيع، أن ديفيد ألبا، نجم نادي بايرن ميونيخ، يرغب في مغادرة فريقه نحو الدوري الإسباني، لكن مستجدات أخيرة طرأت على الموقف.





صحيفة "سبورت 1"، كشفت اليوم السبت، أن مفاوضات التجديد بين نجم النمسا وإدارة النادي، تعطلت بسبب اشتراط اللاعب الحصول على أعلى راتب في بايرن ميونيخ.





وتزعم الصحيفة أن ألبا يحصل بالفعل على راتب مرتفع، 15 مليون يورو سنويًا، لذلك ترفض إدارة النادي البافاري منحه راتبًا أعلى.

الأزمة أن إدارة النادي تخشى رحيل اللاعب بالمجان نحو ريال مدريد أو برشلونة، بنهاية الموسم القادم، لذلك لا تزال تسعى إلى الوصول إلى اتفاق جديد.