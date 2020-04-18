AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعرف على الأقرب لتعويض غياب مارسيلو في ريال مدريد وألبا في برشلونة

السبت 18/أبريل/2020 - 05:55 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
تشتد المنافسة بين نادي ريال مدريد وغريمه برشلونة، على ضم نجوم الكرة حول العالم، خلال الصيف المقبل.

الناديان الملكي والكاتالوني يبحثان الحصول على خدمات ظهير أيسر، قادر على تعويض مارسيلو المتقدم في العمر، شأنه شأن جوردي ألبا الذي بات يقدم مستويات أقل من تلك التي عرف بها.

كشفت صحيفة بليد الألمانية، منذ أسابيع، أن ديفيد ألبا، نجم نادي بايرن ميونيخ، يرغب في مغادرة فريقه نحو الدوري الإسباني، لكن مستجدات أخيرة طرأت على الموقف.

صحيفة "سبورت 1"، كشفت اليوم السبت، أن مفاوضات التجديد بين نجم النمسا وإدارة النادي، تعطلت بسبب اشتراط اللاعب الحصول على أعلى راتب في بايرن ميونيخ.

وتزعم الصحيفة أن ألبا يحصل بالفعل على راتب مرتفع، 15 مليون يورو سنويًا، لذلك ترفض إدارة النادي البافاري منحه راتبًا أعلى.
 
الأزمة أن إدارة النادي تخشى رحيل اللاعب بالمجان نحو ريال مدريد أو برشلونة، بنهاية الموسم القادم،  لذلك لا تزال تسعى إلى الوصول إلى اتفاق جديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جوردي ألبا يهاجم جماهير برشلونة

بايرن ميونخ يستهدف ضم نجم مانشستر سيتي

برشلونة يجدد اهتمامه بنجم بايرن ميونخ

برشلونة يسعى للتخلص من نجم الفريق

برشلونة يسعى لخطف نجم ريال مدريد السابق

ترشيحاتنا

بعد تهديده باعتزال الفن.. خالد النبوي يتصدر تويتر والسبب أفيش لما كنا صغيرين

الاعتزال هو الحل .. تعليق ناري من خالد النبوى بعد تصدر ريهام حجاج بوستر لما كنا صغيرين

بعد تهديد خالد النبوي.. بوستر جديد لمسلسل لما كنا صغيرين

بالكلاسيك.. درة تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

إدراج زياد العليمي و12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب

رغم الحظر.. محمد رمضان يستفز جمهوره من الجونة عاريًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحيل حزين.. كياري مدير مكتب الرئيس النيجيري ينضم لقائمة ضحايا فيروس كورونا

بالكلاسيك.. درة تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

في السيارة.. دينا فؤاد بإطلالة التسوق في آخر ظهور لها