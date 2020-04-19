AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

يمنعني زوجي من قضاء أيام رمضان.. ماذا أفعل؟

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:04 ص
صدى البلد
Advertisements
إيمان طلعت
يمنعنى زوجي من قضاء ايام ما عليا من رمضان فماذا أفعل ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له. 

وأجاب شلبي، قائلًا: أنه لا يحق للزوج أن يمنع زوجته من قضاء صوم أيام رمضان لأن هذا واجب وفرض عليها، وأما الذي له حق المنع فيه فهو صيام التطوع.

وتابع: عليها أن تبين له الحكم وتنصحيه بأسلوب جميل وإن شاء الله يتفهم ولا يحدث مشاجرات.

هل يلزم استئذان الزوج قبل صيام النوافل، علمًا بأنه لا يعترض؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية،  عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك ".


وأجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلًا: " لا يجب استئذان الزوج قبل صيام النوافل على هذه الحالة".


وتابع أمين الفتوى أنه طالما أن الأمور تسير بينكم بالتراضي؛ فلا يوجد مشكلة وصومي كما شئت.


اقرأ أيضادار الإفتاء تحسم الجدل حول الصيام في  الكورونا 


في سياق متصل،  أرسلت سيدة سؤالا إلى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، تقول فيه "أردت قضاء ما فاتني من رمضان فمنعني زوجي محتجًا بلزوم موافقته قبل الصيام، فهل أصوم دون موافقته أم لا؟".


وردت لجنة الفتوى قائلة: الحياة الزوجية يجب أن تقوم على المودة والرحمة ومن آثار ذلك التفاهم والتشاور بين الزوجين وتنظيم الحقوق والواجبات بينهما حتى لا يقع تعارض، ولتعلم الزوجة أنه لا يجوز لها صوم النافلة دون إذن زوجها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: (لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) متفق عليه.


وأضافت لجنة الفتوى أن  أهل العلم حملوا هذا الحديث على صوم النافلة قال الإمام النووي في شرح الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين، ويؤيد حمل الحديث على غير رمضان ما ورد في رواية الترمذي (عن أبى هريرة عن النبي  قال (لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يومًا من غير شهر رمضان إلا بإذنه) وهو حديث حسن صحيح.


وواصلت: أما قضاء رمضان فإنه واجب لذا فيختلف حكمه عن حكم صوم النافلة ولعل هذا ما أشكل على الزوج ويجب بيانه له بشيء من اللين والحكمة فإن كان فى الوقت متسعًا للقضاء فيجب عليها استئذان زوجها، أما إن ضاق بها الوقت كأن يكون قد بقي من شعبان بعدد الأيام التي أفطرتها من رمضان فلا يلزمها الاستئذان وإذا صامت الزوجة قضاءً لما أفطرت من رمضان فلا يجوز لزوجها أن يلزمها بالفطر.



اقرأ أيضا : الحكمة من إكثار النبي من الصيام في شهر شعبان  


من جانبه، بين مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية: أنه يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في صيام النافلة، ولا يجب عليها أن تستأذنه في صيام رمضان.


وأفاد الأزهر في إجابته عن سؤال: «‎عليَّ صيامُ أيامٍ من رمضان، فهل يجب عليَّ أن أستأذن زوجي في صوم القضاء؟»، أن قضاء رمضان فإنه صيامٌ واجبٌ، ووقته موسع فأشبه صيامَ رمضانَ من وجهٍ، وصيامَ النافلة من وجه آخر، وهو عدم تعيين وقته، فيجب عليها استئذان زوجها إذا كان وقت القضاء واسعًا.


وأبان: أما إذا كان ضيقًا بحيث لم يبقَ على دخول رمضان إلا أيامٌ بعدد أيام ما عليها من قضاء فلا يجب عليها أن تستأذنه؛ قال ابن حجرٍ الهيتميُّ في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: "ويحرم على الزوجة أن تصوم تطوعًا أو قضاءً موسعًا وزوجُها حاضرٌ إلا بإذنه أو عُلِمَ رضاه».


وأشار إلى أنه ينبغي على الزوج أن يعينَ زوجَتَهُ على الطاعات، وأن يحفِّزَها على قضاء ما عليها من الواجبات؛ لينالا بذلك رضوانَ الله تعالى.‎

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكلت ناسيا في صيام شعبان.. هل أفطر أم أكمل؟ .. أمين الفتوى يرد

حكم قضاء صيام ما فات من رمضان فى شعبان بنيتين .. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

يمنعني زوجي من قضاء أيام رمضان.. ماذا أفعل؟

شاهد.. أمريكية تتهم شباب خلايجة بتهريب الممنوعات فأحرجوها بكرتونة.. فيديو

أخبار الرياضة .. رحيل مرتضى عن الزمالك.. وتجديد تعاقد كارتيرون.. وفايلر يرفض كينو

مكنتش مصدق .. شاب مصري عائد من أمريكا يروي تفاصيل ١٤ يوما داخل الحجر الصحي

ترامب: أحب المسلمين وأتواصل معهم من أجل رمضان

إعلامية كويتية: أياد خفية تستهدف ضرب العلاقات بين مصر والكويت

AdvertisementS

وزير التعليم يرد على الأهالي المطالبين بإلغاء أبحاث طلاب المدارس: طلبكم غير منطقي

أخبار الفن | حقيقة إصابة سعد الصغير بـ فيروس كورونا .. تطورات الحالة الصحية لـ خالد النبوي .. ممثل كوميدي يفلت من الموت بسبب المشروبات الكحولية

في عيد ميلاد شيري عادل .. تعرف على سر تغيير اسمها وعمرها الحقيقي

وصلت إلى الرقم صفر رسميا .. كيف تخلصت أول دولة عربية من كورونا؟

النجوم والمخدرات.. وفاة إعلامية شهيرة بجرعة زائدة وضبط مشاهير الحشيش في شقة دبي

مرتضى منصور: أريد الرحيل عن رئاسة الزمالك والجماهير وراء استمراري

ترامب يهدد الصين في حال ثبت تعمدها نشر فيروس كورونا

مرتضى منصور: أخشى على الزمالك بعد رحيلي عن رئاسة النادي

أخبار الرياضة .. رحيل مرتضى عن الزمالك.. وتجديد تعاقد كارتيرون.. وفايلر يرفض كينو

يعمل لصالح تركيا.. ليبيا تعلن أسر أحد كبار قادة تهريب البشر

يمنعني زوجي من قضاء أيام رمضان.. ماذا أفعل؟

هل يصح الاغتسال من الجنابة بدون وصول الماء إلى الشعر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شاب مهووس بالنباتات يحول شقته إلى غابة| صور

بالعنف والسلاح.. الحوثي يطرد مئات الأفارقة بنسائهم وأطفالهم إلى السعودية| فيديو

فوائد الحجر المنزلي .. أم تصنع مطبخا كاملا لطفلها بمواد مستعملة