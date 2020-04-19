يمنعني زوجي من قضاء أيام رمضان.. ماذا أفعل؟

يمنعنى زوجي من قضاء ايام ما عليا من رمضان فماذا أفعل ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له.





وأجاب شلبي، قائلًا: أنه لا يحق للزوج أن يمنع زوجته من قضاء صوم أيام رمضان لأن هذا واجب وفرض عليها، وأما الذي له حق المنع فيه فهو صيام التطوع.





وتابع: عليها أن تبين له الحكم وتنصحيه بأسلوب جميل وإن شاء الله يتفهم ولا يحدث مشاجرات.





هل يلزم استئذان الزوج قبل صيام النوافل، علمًا بأنه لا يعترض؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك ".

وأجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلًا: " لا يجب استئذان الزوج قبل صيام النوافل على هذه الحالة".

وتابع أمين الفتوى أنه طالما أن الأمور تسير بينكم بالتراضي؛ فلا يوجد مشكلة وصومي كما شئت.



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في سياق متصل، أرسلت سيدة سؤالا إلى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، تقول فيه "أردت قضاء ما فاتني من رمضان فمنعني زوجي محتجًا بلزوم موافقته قبل الصيام، فهل أصوم دون موافقته أم لا؟".



وردت لجنة الفتوى قائلة: الحياة الزوجية يجب أن تقوم على المودة والرحمة ومن آثار ذلك التفاهم والتشاور بين الزوجين وتنظيم الحقوق والواجبات بينهما حتى لا يقع تعارض، ولتعلم الزوجة أنه لا يجوز لها صوم النافلة دون إذن زوجها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: (لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) متفق عليه.

