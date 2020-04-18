هل الخفافيش المصرية ناقلة لفيروس كورونا.. وما أفضل طريقة لدفنها؟.. استشاري يجيب

قال الدكتور محمد الصواف استشاري الجراحات البيطرية وزميل جراحين العظام والأعصاب بالاتحاد الأوروبي، ان 90% من الخفافيش الموجودة في مصر هي خفافيش فاكهة والباقي خفافيش حشرات، لافتا إلى أن الخفافيش الموجودة في الصين التي ثبت حملها للفيروسات التاجية المشابهة لفيروس كورونا، هي خفافيش مصاصة للدماء وتعتمد على مص الدماء من الحيوانات، وهذا النوع غير موجود بمصر.





وأوضح الدكتور محمد الصواف، في تصريح لموقع صدى البلد، أن الطريقة المثلة الخفاش في حال العثور عليه ميتا، سواء في الغيط أو أي مكان آخر وهو ردمه في مكانه دون لمسه حتى لا يصاب الأشخاص بأي مرض يحمله الخفاش، وهذه افضل طريقة للدفنه دون التعرض إليه.





وأفاد استشاري الجراحات البيطرية، بأن الخوف من انتقال فيروس كورونا يكمن من البشر وليس الحيوانات، وأثبت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا ينقل من البشر للبشر، وأنه لم يثبت بعد أن الحيوانات ناقلة لهذا المرض، لافتا إلى أن الفيروس نقل مؤخرا من الإنسان للحيوان، وهذا يؤكد أن البشر هم مصدر نقل العدوى والخوف منهم أكثر من الحيوانات في نشر فيروس كورونا حول العالم.