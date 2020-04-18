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محافظات

محافظ القليوبية: خفافيش "الحزانية" من نوع أكلة الفاكهة وتم التخلص منها.. صور

السبت 18/أبريل/2020 - 06:40 م
مواجهة الخفافيش في
مواجهة الخفافيش في القليوبية
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إبراهيم الهوارى

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن اللجنة التي أرسلتها وزارة الزراعة اليوم لمعاينة منزل مسكون بالخفافيش بقرية الحزانية بشبين القناطر  توصلت إلى أن المنزل المهجور والمكون من خمسة طوابق عبارة عن بدروم وأرضى وثلاثة طوابق.

وقال المحافظ تبين من المعاينة وجود أعداد من الخفافيش التي تنتمي إلى فصيلة أكلة الفاكهة ومتمركزة فى الطابقين الثاني والثالث فقررت اللجنة التعامل مع الأمر بشكل علمي.

وأوضح المحافظ أن اللجنة نجحت في القضاء على الخفافيش المتواجدة بالمكان وجرى غلق جميع المنافذ الموجودة بالمنزل غلقًا تاما ووضع ألواح خشبية لإحكام الغلق تماما ورش المنزل بالكامل بالمواد الكميائية المناسبة وإجراء تطهير للمنطقة المحيطة بالمنزل والمنازل المجاورة.

ووجه المحافظ الشكر إلى وزير الزراعة على سرعة الاستجابة فى حل المشكلة، مؤكدًا أن اللجنة مستمرة فى عملها لتلبية أي مطالب أو شكاوى للمواطنين فى حالة الحاجة إلى تواجدها.

وكان ظهور عدد كبير من الخفافيش اتخذت من أحد المنازل القديمة المغلقة بقرية الحزانية مركز شبين القناطر قد أثار مخاوف أهالي القرية والقرى المجاورة من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمنطقة بسبب هذه الخفافيش والتي رجحت عددا من الدراسات والمعلومات أن لها علاقة بظهور المرض في الصين وهو الأمر الذي دفع أجهزة المحافظة ومجلس مدينة ومركز شبين القناطر للتدخل بسرعة لطردها والتخلص منها.

وقال غريب أحمد على رئيس مدينة ومركز شبين القناطر بالقليوبية إنه تلقى بلاغا من إحدى المواطنات بقرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بالقشيش بوجود منزل يحوي عددا كبيرا من الخفافيش بالقرية وأن الأهالى توجهوا لمركز الشرطة لتحرير محضر وأمام عدم وجود طريقه للتخلص منها فقرروا استخدام الدخان مع الشطة الحمراء لخنق الخفافيش وطردها وبالفعل تم القضاء على عدد كبير منها لكن ليس بالفاعلية المطلوبة حيث عدا عدد آخر من الخفافيش بعد انتهاء التطهير ومفعول الخليط الشعبي.

وأشار غريب إلى أنه يجري حاليا التواصل مع إحدى الشركات من أجل توفير المواد التي من شأنها القضاء على تلك الخفافيش في ظل الحفاظ على صحة المواطنين المحيطين بالمنطقة.

محافظ القليوبية: خفافيش "الحزانية" من نوع أكلة الفاكهة وتم التخلص منها.. صور
محافظ القليوبية: خفافيش "الحزانية" من نوع أكلة الفاكهة وتم التخلص منها.. صور
محافظ القليوبية: خفافيش "الحزانية" من نوع أكلة الفاكهة وتم التخلص منها.. صور
محافظ القليوبية: خفافيش "الحزانية" من نوع أكلة الفاكهة وتم التخلص منها.. صور
محافظ القليوبية: خفافيش "الحزانية" من نوع أكلة الفاكهة وتم التخلص منها.. صور
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