محافظ أسوان يهنئ الأقباط بحلول عيد القيامة المجيد





هنأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمناسبة تهنئة الأخوة الأقباط بحلول عيد القيامة المجيد حيث أرسل برقيات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، وأيضًا لطوائف الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيليين على مستوى المحافظة.





داعيًا الله عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والإزدهار تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى.





ووجه محافظ أسوان الشكر لكنائس الطوائف المسيحية على الوعى الحضارى والمستنير بدعوتها إلى ضرورة الإلتزام بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى ووقف الإستقبالات والإحتفالات لمنع التجمعات والإختلاط ، وهو الذى يأتى ضمن الإجراءات الوقائية من عدم إنتشار مرض كورونا المستجد.





ولفت المحافظ إلى أن روح المحبة التى تجمع المصريين تعطى دائمًا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية وبأن وحدة وتماسك الشعب المصري هى الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية التى تعيشها مصر والعالم.





وأشار اللواء أشرف عطية بأن أسوان تتأصل فيها دائمًا روح الوحدة والتآخي بين نسيج الأمة الواحدة بما يؤكد على أن الوطنية لا تدرس ولكن نتعايشها و تتناقلها الأجيال جيل بعد جيل وخاصة أن مصر غنية برجالها العظماء وأبنائها الأوفياء.





وأكد أشرف عطية على أن ذلك يعكس قدرة الإنسان المصري على مواجهة التحديات لأنها توحد ولا تفرق لأننا جميعًا أبناء الوطن الواحد بتماسكنا وترابطنا في بنيان واحد وجسد واحد .









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