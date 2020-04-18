AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ أسوان يهنئ الأقباط بحلول عيد القيامة المجيد

السبت 18/أبريل/2020 - 08:06 م
محافظ اسوان
محافظ اسوان
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح

هنأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمناسبة تهنئة الأخوة الأقباط بحلول عيد القيامة المجيد حيث أرسل برقيات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، وأيضًا لطوائف الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيليين على مستوى المحافظة. 

داعيًا الله عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والإزدهار تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى. 

ووجه محافظ أسوان الشكر لكنائس الطوائف المسيحية على الوعى الحضارى والمستنير بدعوتها إلى ضرورة الإلتزام بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى ووقف الإستقبالات والإحتفالات لمنع التجمعات والإختلاط ، وهو الذى يأتى ضمن الإجراءات الوقائية من عدم إنتشار مرض كورونا المستجد. 

ولفت المحافظ إلى أن روح المحبة التى تجمع المصريين تعطى دائمًا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية وبأن وحدة وتماسك الشعب المصري هى الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية التى تعيشها مصر والعالم.

وأشار اللواء أشرف عطية بأن أسوان تتأصل فيها دائمًا روح الوحدة والتآخي بين نسيج الأمة الواحدة بما يؤكد على أن الوطنية لا تدرس ولكن نتعايشها و تتناقلها الأجيال جيل بعد جيل  وخاصة أن مصر غنية برجالها العظماء وأبنائها الأوفياء. 

وأكد أشرف عطية على أن ذلك يعكس قدرة الإنسان المصري على مواجهة التحديات لأنها توحد ولا تفرق لأننا جميعًا أبناء الوطن الواحد بتماسكنا وترابطنا في بنيان واحد وجسد واحد .


واقرأ أيضًا:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا .. محافظ أسوان يتابع إغلاق المحال والمنشآت .. صور

الزواج فى زمن كورونا.. إلغاء حفلي زفاف بأسوان لمنع التجمعات

فى لقائه مع مدير أمن أسوان.. أشرف عطية يشيد بجهود رجال الشرطة لمجابهة انتشار كورونا

الرئيس السيسي يبعث ببرقيات تهنئة للطوائف المسيحية بمناسبة عيد القيامة

عمر علاء مبارك يهنئ الإخوة المسيحيين بالفصح المجيد

محافظ أسيوط يقدم التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

ترشيحاتنا

انتهاء فيروس كورونا في الصيف.. تفاصيل

عداد كورونا فى مصر: 3032 إصابة..224 حالة وفاة

نسرين طافش تدخل في تحدٍ مع المتابعين عبر إنستجرام.. شاهد

فيروس كورونا ينتشر منذ سبتمبر الماضي ولم يبدأ في الصين.. بحث جديد

22 مصابا بفيروس كورونا في برج بالدوحة معظمهم عاملين في قناة الجزيرة

الزمالك يتراجع عن إعادة لاعبه المعار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل تكلفة.. طريقة تحضير مشروب العرقسوس في رمضان

مع كلبها.. منة فضالى تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال.. شاهد

انتهاء فيروس كورونا في الصيف.. تفاصيل