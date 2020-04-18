موقع القاهرة 24 يطلق مبادرة لإنتاج الأخبار الصحفية بواسطة الذكاء الاصطناعي لأول مرة بالعالم العربي

أطلق موقع “القاهرة 24″، اليوم، مبادرته لاستخدام لغة البرمجة لإنتاج البيانات الصحفية الاقتصادية دون أي تدخل بشري، لأول مرة في العالم العربي، وذلك تحت رعاية عدد من الجهات الرسمية أبرزها البورصة المصرية، ووزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات، بجانب مؤسسات القطاع الخاصة الرائدة كالبنك التجاري الدولي، وسامسونج الكترونيكس مصر، وهونر للهواتف المحمولة بمصر، واتصالات مصر، بالإضافة إلى دعم عدد من منظمات المجتمع المدني والكيانات الإعلامية وعلى رأسها نقابة الصحفيين

. وستشمل المرحلة الأولى من المبادرة إنتاج بيانات أسواق الأسهم والعملات والوظائف باستخدام الأتمتة كمرحلة أولى يعقبها مراحل لاحقة تشمل كافة الهيئات والمؤسسات الرسمية والجهات الحكومية والوزارات ومختلف منصات التواصل الاجتماعي وحسابات الشخصيات العامة والنجوم وكبار المسئولين وغيرها، على أن يتم إنتاج البيانات الخاصة بأسواق العقارات والتجارة الإلكترونية في المرحلة الثانية من المبادرة، وستشمل المرحلة الثالثة والأخيرة من المبادرة نشر أخبار الشخصيات العامة وأنشطة المسئولين الرسميين وإنتاج نشرات اقتصادية وإخبارية شاملة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال محمود المملوك، رئيس تحرير موقع “القاهرة 24″، إن إطلاق المبادرة ناتج عن القناعة بحتمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الصحفي وهو ما عززه الظرف الراهن من أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وما تطلبه من تعزيز التباعد الاجتماعي والعمل عبر مسافات آمنة أغلبها من المنزل، ما يحقق الاستفادة لكافة أطراف صناعة الإعلام، حيث ستحظى الهيئات والشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة بظهور إعلامي متوازن يعتمد بالأساس على أهمية البيانات الصادرة عن تلك الجهات، كما ستوفر التكنولوجيا التي سيستخدمها الموقع طاقة المحررين ووقتهم للموضوعات التحليلية والقصص المُعمقة بعيدًا عن ضغط إدارة البيانات الصحافية وصحافة البيانات، كما سيستفيد القارئ المتخصص والبسيط على حد سواء من الخدمة الجديدة، كونها قائمة بالأساس على تبسيط المصطلحات الاقتصادية، ما ينسجم مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول المالي، معرفيًا وعمليًا.

ووصف ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، مبادرة “القاهرة 24” بأنها غير مسبوقة فى الصحافة المصرية على مستوى استخدام الناشر الآلى والذكاء الاصطناعي دون تدخل بشرى لأول مرة فى المنصات، مشيرًا إلى أهمية ذلك فى عصر التحول الرقمي، لافتًا إلى الجانب الأهم فى هذه الخطوة والذى يتمثل فى تفريغ طاقات المحررين لمزيد من القصص الصحفية والإجابة عن التساؤلات الأكبر التى تشغل القراء والرأى العام، ونشر أكثر للتحليل المعمق.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن الإعلام شريك أصيل واستراتيجي لنشر الثقافة المالية ورفع درجة الوعي المالي للمجتمع خاصة فيما يتعلق بآليات عمل سوق الأوراق المالية ودوره كداعم لخطط الدولة في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر توفير التمويل للكيانات الاقتصادية الراغبة في التوسع والنمو وخلق الوظائف، خاصة وأن للإعلام دورًا مهمًا في تشكيل الوعي العام عبر إحاطة المجتمع دوريًا بكافة المستجدات والتطورات الاقتصادية وفي القلب منها سوق الأوراق المالية، وتأثيرها على أحواله المعيشية، وهذا ما ستساهم فيه مبادرة القاهرة 24، حيث نثمن- في إدارة البورصة- كل الجهود التي من شأنها إتاحة المعلومات ورفع درجة الوعي والمعرفة بعمل سوق الأوراق المالية.

وفي تعليق حول مبادرة “القاهرة 24” أشار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن تبنى التكنولوجيات المتقدمة لاسيما تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته أتاح فرصا عظيمة للتطوير في مختلف القطاعات، موضحا أن إطلاق مثل هذه التطبيقات يعد خطوة جيدة نحو الاستفادة من الامكانات الواعدة التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة الصحافة الرقمية.

وتابع طلعت: “إننا نشجع توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في منظومة عمل المؤسسات الصحفية والإعلامية لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية بما ينعكس إيجابيا على خلق بيئة عمل أكثر إبداعا واكثر انتاجية وتسهم في تطوير المحتوى الاعلامي وتقديمه بشكل جذاب للقارئ “.

من جانبه، شدد هشام عز العرب، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي– مصر، على إن البنك يحرص دائمًا على دعم المبادرات الجادة، خاصة في وقت تمر به مصر والعالم أجمع بتحدي ضخم مثل وباء كورونا، وأكد أن المبادرة ستوفر صورة أشمل للاقتصاد، وفرص النمو والاستثمار والتوظف الأمثل، وهي خدمة يحتاجها الجميع سواء صانع القرار الاقتصادي أو المواطن العادي الذي يحتاج للإرشاد والمعلومة السليمة والموثقة في وقت الأزمات.

بينما أشار المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إلى أن الاعتماد على التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الاتصال المتقدمة هو ما سيرسم ملامح المستقبل في كل القطاعات، وربما كان لظروف كوفيد-19 الحالية دور كبير في الإسراع بوتيرة التحول إلى النموذج الرقمي، مضيفًا أن الطفرة الكبيرة التي أحدثتها عمليات تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات، التي نفذتها المصرية للاتصالات مؤخرًا، ستضمن النجاح لمثل هذه التطبيقات ومثيلاتها في كافة القطاعات.

وصرح أحمد جعفر، رئيس قطاع التسويق في شركة سامسونج الكترونيكس مصر، أن التكنولوجيا قد غيرت وعززت من شكل التواصل، وهو ما شهدناه في الظروف الحالية؛ حيث أصبح يلعب الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء دورًا محوريًا في طريقة إدارة الأعمال في القطاعات المختلفة، والتي يُعد قطاع الإعلام إحداها، ومن ثم فإن تنفيذ هذه المبادرة الآن سيكون له تأثيرًا إيجابيًا خاصة في مثل هذه الأوقات الحرجة والتي تتطلب استيعاب هذا الكم الهائل من المعلومات والأخبار الهامة والحرص على سرعة ودقة النشر.

وأكد هاوس ما، رئيس شركة هونر للهواتف المحمولة بمصر، أن الشركة تدعم خاصية الذكاء الاصطناعى فى هواتفها، وتخصص جزء من استثماراتها لتطوير الذكاء الاصطناعي، ما شجعها على الانضمام إلى قائمة عملاء موقع القاهره 24 لنشر كافة بيانات الشركة الصحفيه بالآليات الحديثة، والتى تدعم خاصيه الذكاء الاصطناعى، والتى تُعد مستقبل الصحافة، حيث تساهم في نشر البيانات بصورة أدق وأسرع وأوسع انتشارا، وتحمل مصداقيه كبيره لدى مستخدمى منتجاتنا التكنولوجية.

ومن جانبه أكد المهندس خالد حجازي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، أن التطور الدائم هو السبيل الأمثل للريادة، وأن اتصالات مصر تؤمن بأن للإعلام دور كبير في تثقيف المواطن وتوعيته، هذا إلى جانب دوره في مساعدة المؤسسات الاقتصادية باستمرار في قياس نبض السوق، ومع التحول الكبير الذي حدث في العالم الفترة الأخيرة منذ انتشار فيروس كورونا، نأمل بأن تحقق مبادرة “القاهرة 24” الأهداف المرجوة منها بما يساهم في توعية المواطن ودعم الاقتصاد المصري وازدهاره.