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اعرف ازاي تتفادى الصداع أثناء الصيام .. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 06:30 م
القهوة وصيام رمضان
القهوة وصيام رمضان
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة إيمان كامل استشارى التغذية بالمعهد القومى للبحوث إن صيام رمضان فى الفترة القادمة يتطلب إتباع بعض الخطوات حتى لا يشعر الفرد بصداع أثناء فترة الصوم .

واضافت الدكتوة إيمان كامل من خلال حوارها ببرنامج   " السفيرة عزيزة " المذاع على فضائية " دى إم سى " أنه لابد من تقليل شرب القهوة او الشاى باللبن فى الساعات الأولى من الصباح.

واشارت استشارى التغذية بالمعهد القومى للبحوث الى ان تنظيم اليوم وعدد ساعات اليوم أمر مهم جدًا.

وتابعت استشارى التغذية بالمعهد القومى للبحوث أنه لابد من التعود على الأكل المتوازن منوهه الى انه لابد من الافطار على التمر والمياه.

وأكدت ان تناول شوربه الخضار الدسمة أمر مهم مع تقليل الملح والمخللات حتى نتفادى حدوث إمساك ونستبدلها بسلاطة الخضروات.
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