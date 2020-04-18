المستحقات المالية تشعل غضب لاعبي مصر المقاصة

سيطرت حالة من الاستياء على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بنادي المقاصة، بعد صرف مسؤولي النادي، راتب "نصف شهر" للاعبي الفريق، في الأيام القليلة الماضية، من أصل راتب 6 أشهر متأخرة للاعبين.
واشتكى لاعبو الفريق الفيومي، من تأخر صرف رواتبهم الشهرية لمدة 6 أشهر، قبل أن تفاجأوا بصرف راتب "نصف شهر فقط" خلال الأيام القليلة الماضية.
وطالب اللاعبون من مسؤولي النادي، صرف مستحقاتهم المتأخرة في الفترة الحالية، في ظل وجود ارتباطات لهم جميعا.
يأتي ذلك في الوقت الذي يدرس فيه النادي، تخفيض عقود اللاعبين؛ بسبب توقف النشاط الرياضي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.