المستحقات المالية تشعل غضب لاعبي مصر المقاصة

سيطرت حالة من الاستياء على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بنادي المقاصة ، بعد صرف مسؤولي النادي ، راتب "نصف شهر" للاعبي الفريق ، في الأيام القليلة الماضية ، من أصل راتب 6 أشهر متأخرة للاعبين.





واشتكى لاعبو الفريق الفيومي ، من تأخر صرف رواتبهم الشهرية لمدة 6 أشهر، قبل أن تفاجأوا بصرف راتب "نصف شهر فقط" خلال الأيام القليلة الماضية.





وطالب اللاعبون من مسؤولي النادي ، صرف مستحقاتهم المتأخرة في الفترة الحالية ، في ظل وجود ارتباطات لهم جميعا.



