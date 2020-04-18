خاص .. بوجلبان يكشف سر غياب التتويج الإفريقي عن الأهلي في السنوات الأخيرة





وقال بوجلبان في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" لا يمكننا القول إن النادي الأهلي فشل إفريقيًا في السنوات الأخيرة، فقد وصلنا مرتين للمباراة النهائية، لكن بالنسبة للأهلي وجمهوره الوصول للنهائي أمر عادي وليس إنجازًا، بل التتويج باللقب هو الإنجاز وهو ما يبحث عنه الجميع."





وأضاف بوجلبان:" أعتقد أن سبب غياب التتويج القاري عن النادي الأهلي هو غياب شخصية النادي، وغياب شخصية البطل بالنسبة للاعبين وتلك المجموعة، لكن أعتقد أن مع السويسري رينيه فايلر يختلف الأمر وحظوظنا كبيرة بالفوز باللقب هذا الموسم."





يذكر أن آخر البطولات التي توج بها النادي الأهلي في إفريقيا تعود لعام 2014 عندما توج بكأس الكونفدرالية على حساب نادي سيوي سبورت الإيفواري.

كشف التونسي أنيس بوجلبان، متوسط ميدان النادي الأهلي السابق، عن سر غياب التتويج الإفريقي القاري عن المارد الأحمر، في السنوات الأخيرة.