محافظ أسوان: تنفيذ 257 قرار إزالة على مساحة 1.4 مليون متر.. صور

واصلت محافظة أسوان جهودها المكثفة لإزالة كافة حالات التعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى لإسترداد حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتعامل الرادع والفورى مع أى حالات تعدى تم تنفيذها خلال فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وفى هذا الإطار أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن هذه الحملات نجحت حتى الآن فى إزالة 257 حالة تعد متنوعة بإجمالى مساحة وصلت إلى مليون و 4291 م2 وذلك على مستوى المراكز والمدن والقرى.





وأوضح أن حملات الإزالة شملت إزالة 209 حالات تعد على أراضى البناء ، بجانب 48 حالة على الأراضى الزراعية وهى حالات تم تنفيذها فى فترات الحظر .





وقال المحافظ إنه بالتوازى مع ذلك نجحت الحملات المكبرة فى تنفيذ 14 قرار إزالة لحالات تعدى على أراضى أملاك دولة بناء وزراعية بإجمالى مساحة 3204 م2 وهى حالات قام المتعدون بتنفيذها فى فترات سابقة للحظر ، بجانب تنفيذ 97 قرار إزالة آخر لتعديات أراض زراعية أملاك خاصة بإجمالى مساحة 93 ألفاً و235 م2 .





وأشار اللواء أشرف عطية بأنه جارى تحويل أى متعدى على أراضى الدولة إلى النيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضده وتوقيع أقصى العقوبات عليه .





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