خالد الجندى يهنىء الأقباط بعيد القيامة: ربنا يحفظ مصر بهم

هنأ الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أقباط مصر بأعياد القيامة المجيد، متمنيا لجموع المصريين الخير واليمن والأمن والسلام.





وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "ربنا يعيد عليهم الأعياد باليمن والسرور، وان يحفظهم لمصر، وان يحفظ مصر بهم، وان ينشر برحمته الأمن والأمان والسلامة والسلام، فى كل البقاع".





وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أ جرى اتصالا هاتفيا بقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتهنئة بعيد الإخوة المسيحيين.





وتوجه الطرفان خلال الاتصال، بالدعاء من أجل أن يرفع الله البلاء عن البلاد والعباد جميعا، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر اعتزازه برباط المواطنة الوثيق الذي يجمع بين قلوب المصريين، مسلمين ومسيحيين، الذين ضربوا أروع الأمثلة في التكافل والتضامن، لاسيما في تلك الجائحة التي يشهدها وطننا العزيز ويعاني منها العالم أجمع.







