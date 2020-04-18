AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خالد الجندى يهنىء الأقباط بعيد القيامة: ربنا يحفظ مصر بهم

السبت 18/أبريل/2020 - 06:24 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
هنأ الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أقباط مصر بأعياد القيامة المجيد، متمنيا لجموع المصريين الخير واليمن والأمن والسلام.

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "ربنا يعيد عليهم الأعياد باليمن والسرور، وان يحفظهم لمصر، وان يحفظ مصر بهم، وان ينشر برحمته الأمن والأمان والسلامة والسلام، فى كل البقاع".

وكان  فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر،  أ جرى اتصالا هاتفيا بقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتهنئة بعيد الإخوة المسيحيين.

وتوجه الطرفان خلال الاتصال، بالدعاء من أجل أن يرفع الله البلاء عن البلاد والعباد جميعا، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر اعتزازه برباط المواطنة الوثيق الذي يجمع بين قلوب المصريين، مسلمين ومسيحيين، الذين ضربوا أروع الأمثلة في التكافل والتضامن، لاسيما في تلك الجائحة التي يشهدها وطننا العزيز ويعاني منها العالم أجمع.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا .. أقباط الوادي يحتفلون بأحد الشعانين في المنازل

شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس والأقباط بـ عيد القيامة

محافظ البحيرة يهنىء البابا تواضروس والأنبا باخوميوس بعيد القيامة المجيد

"المصريين الأحرار" يهنئ المواطنين وقادة الكنائس بأعياد القيامة والربيع

السيسى يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة ويشيد بقوة الروابط بين أبناء مصر

"المصريين الأحرار" يهنئ المصريين وقادة الكنائس بأعياد القيامة والربيع

ترشيحاتنا

فيروس كورونا ينتشر منذ سبتمبر الماضي ولم يبدأ في الصين.. بحث جديد

معتقل 7 سنوات بلا محاكمة.. زوجة شيخ من آل ثاني تفضح التعذيب في سجون قطر

بعد تهديده باعتزال الفن.. خالد النبوي يتصدر تويتر والسبب أفيش لما كنا صغيرين

بسبب السمنة.. ريهام سعيد تعلق على تخن شيماء سيف وإنجى وجدان .. شاهد

تأجيل سداد خدمات الكهرباء والغاز.. كل ماتريد معرفته عن صلاحيات الرئيس في تعديلات قانون الطوارئ

البيت الأبيض يحدد مصيرها.. ماذا ينتظر الصين لو ثبت تورطها في نشر فيروس كورونا؟

AdvertisementS

فى حالة حرجة.. فنان شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا.. شاهد

الأعلى للجامعات: لا نية لإلغاء الفصل الدراسي الثاني

الاعتزال هو الحل .. تعليق ناري من خالد النبوى بعد تصدر ريهام حجاج بوستر لما كنا صغيرين

صندوق النقد الدولى يزف بشرى سارة لـ مصر بشأن فيروس كورونا.. تفاصيل

مفاجأة غير سارة.. باحثون أمريكيون يكشفون حقيقة كورونا

إصابة وكيل طب القصر العيني بفيروس كورونا

وزير التعليم العالي يحذر الطلاب من نقل أو اقتباس الأبحاث.. ويؤكد: سنطبق القانون

معتقل 7 سنوات بلا محاكمة.. زوجة شيخ من آل ثاني تفضح التعذيب في سجون قطر

ننشر القرارات النهائية التي أصدرها الاعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات (البيان كامل)

مفيش درجات والاعتماد على الرسوب أو النجاح فقط.. تفاصيل قرار استبدال امتحانات الجامعات بالأبحاث

بعد عقد قرانهما.. ماذا قال أحمد أبو هشيمة عن ياسمين صبري

تأجيل سداد خدمات الكهرباء والغاز.. كل ماتريد معرفته عن صلاحيات الرئيس في تعديلات قانون الطوارئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020 في مصر.. فيديو وصور

رحيل حزين.. كياري مدير مكتب الرئيس النيجيري ينضم لقائمة ضحايا فيروس كورونا

بالكلاسيك.. درة تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة.. شاهد