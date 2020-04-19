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منوعات

الخفاش المصري مفيد في إنتاج المحاصيل الزراعية خاصة التين البرشومي.. تفاصيل

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:24 ص
الخفاش المصري
الخفاش المصري
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احمد شريف

كشف الدكتور محمد الصواف استشاري الجراحات البيطرية وزميل جراحين العظام والأعصاب بالاتحاد الأوروبي، أن خفافيش الفاكهة المجودة بمصر وخاصة في الأماكن الزراعية، لها فائدة كبيرة، في تلقيح النباتات وخروج بعض المحاصيل.


وقال الدكتور محمد الصواف، في حديثه لموقع "صدى البلد"، أن خفافيش الفاكهة تساعد في تلقيح بعض الفاكهة والمزروعات، خاصة فاكهة التين البرشومي، التي تعتمد على بشكل كبير على تلقيح الخفافيش.


وأوضح الصواف، أن لخفافيش الفاكهة دور مهم في تلقيح معظم المحاصيل الزراعية، ولكن في حال ثبت أنه ينقل أي أمراض لابد من التعامل معه وفقا للطرق العلمية السليمة التى سيحددها المسؤولون.

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