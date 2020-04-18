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رياضة

لاعب النجم الساحلي يكشف سبب الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي بسداسية

السبت 18/أبريل/2020 - 06:38 م
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف عمار الجمل مدافع فريق النجم الساحلي التونسي السابق السبب وراء الهزيمة الثقيلة التي تلقاها فريقه أمام الأهلي ضمن منافسات الإياب من دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017.

وقال عمار الجمل في تصريحات تليفزيونية نقلها موقع "gnet" التونسي: "اللاعب السابق زياد الجزيري هو من اختار تشكيلة النجم في مباراتنا أمام النادي الأهلي التى انتهت بأكبر هزيمة في تاريخنا بنتيجة 6-2".

وواصل الجمل: "يعتقد الجزيري أنه يسيطر على كل شيء لكن هذا ليس صحيحًا، إضافة إلى أن مسيرتي مع النجم الساحلي كانت مميزة وحصلت على ثمانية ألقاب بينما حصل الجزيري على لقب وحيد في 3 مواسم.

التقى الفريقان فى 22 أكتوبر عام 2017، ضمن منافسات إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية وانتهى بفوز الأحمر بسداسية مقابل هدفين، وهي النتيجة الأكبر فى مواجهات الفريقين، ليتأهل الأحمر لنهائى البطولة عن جدارة قبل أن يخسر اللقب لصالح الوداد المغربى.
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