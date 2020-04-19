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برلمان

رئيس تعليم البرلمان يكشف خطة اللجنة لمواجهة فيروس كورونا مع الوزارات المعنية

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:03 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى

قال النائب سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن جدول أعمال لجنة التعليم خلال إجتماعتها المقبلة ستركز على مناقشة خطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فيما يتعلق بمواجهة الفيروسات والأوبئة المحتملة فى المستقبل ، واكتشاف المصل اللازم لوقاية المواطنين من الأضرار فى المستقبل.

وأكد هاشم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اللجنة ستركز أيضا على مناقشة رؤية وزارة التربية والتعليم لإمتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادات ، مشيرا إلى أننا على وزارة التعليم على ألا تزيد لجنة الامتحانات عن 14 طالب مع الكشف على كل طالب للتأكد من عدم حمله لأى أعراض الإصابة بفيروس كورونا ، والتأكد من أن وسائل التعقيم كافية فى المدارس.

وتابع رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان: قرار إجراء امتحانات الثانوية العامة و الدبلومات ليس اختصاص وزارة التعليم فقط ، ولكنه قرار مجلس الوزراء ممثل فى وزارة الصحة والتعليم وغيرها من الوزارات المعنية.

كما أوضح أن اللجنة ستتابع أيضا خطة وزارة التعليم والتعليم العالى بشأن إجراءتها لتعقيم وتطهير المنشات التعليمية قبل بداية العام الدراسى الجديد.
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