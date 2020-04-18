رئيس جامعة الإسكندرية: الفصل الدراسي الثاني مستمر حتى 30 أبريل.. فيديو

قال الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، إن الفصل الدراسي الثاني مستمر حتى 30 أبريل.





وأضاف عصام الكردي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن طلاب السنوات النهائية سوف ينتظرون حتى انتظام الدراسة مرة اخرى ويخضعون للإمتحانات.





وتابع عصام الكردي: "مع نهاية شهر مايو سوف تظهر الصورة النهائية حول فيروس كورونا، وفي حال استمرار الوضع كما هو عليه سيكون هناك اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ قرار في هذا الأمر".



