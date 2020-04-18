بطريرك الكاثوليك خلال احتفالات القيامة: نصلى إلى الله لكى يبارك شعب مصر ويحفظه من كل شر

ترأس صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك صلوات قداس عيد القيامة المجيد من إكليريكية القديس لاون بالمعادي، بدون حضور شعبي في ظل اجراءات الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقدم قداسة الأنبا إبراهيم اسحق – في كلمته خلال القداس الاحتفالي بعيد القيامة - التهنئة إلى الأباء المطارنة والأساقفة، وإلى القمامصة والقسوس والرهبان والراهبات والشمامسة، وإلى أبناء الكنيسة القبطيَّة الكاثوليكيَّة في مصر وبلاد المهجر بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال الأنبا إبراهيم اسحق ​نصلي من أجل وطننا الحبيب مصر، ومن أجل الرئيس عبدالفتَّاح السيسي لينعم الرب عليه بالصحة والنعمة ليواصل خدمته للوطن مع جميع المسؤولين وكل من يقوم بعمله بإخلاصٍ وأمانة، ونلتمس شفاعة أمنا مريم العذراء، الشاهدة الأمينة على قيامة المسيح، كي يبارك الله تعالى شعب مصر ويحفظه من كلِّ شرّ.

وتابع قائلا، متَّحدين مع قداسة البابا فرنسيس، ومع كلّ الَّذين يحتفلون بعيد القيامة، نرفع صلاتنا في هذا المساء المبارك، من أجل عالمنا الذي نعيش فيه، لكي يسكب الله رحمته ونعمته على كل البشريَّة، فيتوقَّف خطر الوباء ويعمَّ الخير والسلام، ونُصلِّي طالبين للمرضى شفاءً، وللموتى رحمة، وللحزانى عزاءً، ولكلِّ مِنْ له تعب في مواجهة الأخطار ومساندة المحتاجين شجاعة وقوَّة.

وأضاف لتكن بشرى قيامتك نشيد تسبيح على شفاهنا، وصرخة فرح في قلوبنا، ورسالة رجاء تقود حياتنا. فنقوم معك ونكون لقيامتك شهودًا ولأخوتنا، خاصَّةً الأكثر احتياجًا، عونًا وسندًا ليشاركونك وإيانا قيامتك المجيدة بشفاعة أمنا مريم العذراء. آمين.