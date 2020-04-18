منظمة السلام للتنمية تشيد بإجراءات الحكومة لمواجهة كورونا

أشادت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان بالإجراءات التي تتبعها الحكومة لمواجهة آثار وباء كورونا على كل المستويات، وفي القلب منها القطاع الصحي، نظرًا لكون الفرق الطبية ومختلف العاملين بالمستشفيات هم خط الدفاع الأول عن المُشتبه بهم والمصابين بفيروس كورونا.

وأشارت المؤسسة إلى أنه صُدر عن الهيئة العامة للرعاية الصحية وتحديدًا في الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020، بشأن التدابير الواجب تطبيقها على كل العاملين بالهيئة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بأنّه مخالف للتعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية بشأن دعم الأطباء والعاملين بالقطاعات الصحية لمواجهة هذا الوباء.

وكشفت المؤسسة عن أن البند السادس من الكتاب الدوري والذي يضمن الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين بالهيئة، سيسبب ضررًا نفسيًا جسيمًا على العاملين بالهيئة، والذي يحتوي على عقوبات تأديبية لمن يثبت إصابته بفيروس كورونا أثناء فترة بقائه في المنزل، حيث يسبب هذا البند تحميل الأطباء والعاملين بالهيئة مسئولية سلامتهم كاملة، رغم أنهم الأكثر عُرضة للإصابة بالفيروس، وحمايتهم مسئولية كبيرة، كما أن القرار يلمح إلى تعمد الأطباء إصابتهم بالفيروس "القاتل".

وطالبت المؤسسة بحذف هذه الجُملة التي وردت بالقرار؛ لأنها تسبب ضررًا نفسيًا بالغًا على الأطباء والعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، كما تقدر المؤسسة الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة في حماية أعضائها من الأطباء والعاملين بالقطاع، وتؤكد أن سلامة الأطقم الطبية جزءًا أساسيًا من محاربة هذا الوباء.

وشددت المؤسسة على أن مثل تلك العبارات التهديدية الواردة بالكتاب الدوري تحمل أعضاء الفرق الطبية ما لا طاقة لهم به حيث إن أسباب وكيفية الإصابة غير معروفة على نحو دقيق، كما أنه لا يتصور عاقل أن يقوم أحدهم بتعمد الإصابة بفيروس قاتل قد يودي بحياته كي نجعل من إصابته مبررًا لاتخاذ إجراءات تأديبية، وعليه نشدد على ضرورة إعادة النظر في هذا الكتاب الدوري ومراعاة التحفظات المنوره عنها بعاليه.