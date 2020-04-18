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حوادث

انهيار أجزاء من عقار قديم بحي الجمرك بالإسكندرية

السبت 18/أبريل/2020 - 08:12 م
انهيار عقار
انهيار عقار
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أحمد عبد العزيز

انهارت مساء اليوم السبت، أجزاء من عقار قديم، بمنطقة الميدان بنطاق حي الجمرك بالإسكندرية دون إصابات بين قاطنيه أو المارة.


تلقى حى الجمرك، بلاغا من غرفة عمليات الحى بشأن سقوط أجزاء من سطح بالعقار الكائن بـ87 محمود فهمي النقراشي بمنطقة الميدان.

 

وتوجهت على الفور لجنة من الحي برئاسة سكرتير عام الحي إلى مكان الحدث، وتمت المعاينة وأكد حى الجمرك برئاسة نجوى أمين رئيس حى الجمرك أنه لا توجد أى إصابات.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، بتواجد الإدارات المعنية بالحى من إشغال الطريق والمشروعات والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع والطرق ، في إطار حماية أرواح المواطنين.

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