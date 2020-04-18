لعنة السمنة أخطر ما يواجه لاعبي كرة القدم بعد انتهاء كورونا





ويتدرب معظم لاعبي العالم في الوقت الحالي في منازلهم اتباعا للإجراءات الحجر الصحي، مع الالتزام بالتمارين المقررة من أنديتهم.





لكن يبقى الوجود بالمنزل لوقت طويل بمثابة الشبح للكثير من اللاعبين بسبب لعنة "السمنة".





وعانى العديد من الرياضيين من الوزن الزائد عقب توقف اللعب مباشرا، لعل أشهر مثال هو رونالدو البرازيلي وإيدين هازارد والمصري أحمد حسام "ميدو".









فأي وزن زائد خلال فترة التوقف سيعرض اللاعب لخطر الإصابة، وسيجبر اللاعب على بذل مجهودات مضاعفة في المباريات من اجل الوصول للأداء المطلوب. وحسب المختصيين فإن التمرين بالمنزل لن يكون مثل التمرين في الملعب فنسبة الحرق لن تتساوي بالتأكيد لكي يحدث التوازن هو التقليل من كمية الطعام.

أصبحت لياقة اللاعبين وصحتهم في أيديهم بعد أن غابت عنهم الرقابة والممثلة في مدربي اللياقة البدنية وغيرهم التي تكون موجوده في أنديتهم، بسبب تفشي فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي.