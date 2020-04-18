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أخبار البلد

لليوم الـ 25 تواصل حملتها فى الجيزة.. مكاتب أبو العينين تعقم وتطهر شوارع وبلوكات ساقية مكي..صور

السبت 18/أبريل/2020 - 07:30 م
جانب من اعمال التعقيم
جانب من اعمال التعقيم
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صدى البلد

تواصلت لليوم 25 على التوالى حملة التعقيم والتطهير التى تنفذها مكاتب خدمة المواطنين التابعة لرجل الصناعة النائب محمد  أبو العينين نائب حزب مستقبل وطن وعضو مجلس النواب لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا بدائرة الجيزة.


وقامت فرق العمل التابعة للمكاتب اليوم بتعقيم وتطهير 8 شوارع و11 بلوك سكنيا بمنطقة ساقية مكي ليصل إجمالى عدد الشوارع التى تم تعقيمها هذا الاسبوع إلى 195 شارعا، بالاضافة إلى مكاتب البريد بجنوب الجيزة التى يتم منها صرف منحة العمالة غير المنتظمة؛ والمساجد والكنائس ومكاتب الصحة ونقطة شرطة أبو هريرة ومنافذ بيع السلع الغذائية.


قامت فرق العمل التابعة للحملة برش المطهرات بواجهات المنازل والمحال وتوزيع الكمامات على المواطنين ونظمت حملة للتوعية بمخاطر وطرق الوقاية من فيروس كورونا.


ومن ضمن الشوارع والاماكن التى قامت الحملة بتطهيرها اليوم مدرسة الشهيد عاطف السادات ومسجد الإمام بمساكن ساقية مكى ومكتب بريد ونقطة شرطة أبو هريرة ومنفذ بيع أمان ومسجد ودار مناسبات وعيادات السراج ومسجد الرضوان وكنيسة رؤساء الملائكة امام محطة ام المصريين ومبنى الصرف الصحي بشارع 6 أكتوبر ومركز صحة رابع ساقية مكى والمراحيض العامة رجال ونساء بشارع 6 أكتوبر، بالإضافة إلى 11 بلوك سكنيا بالمساكن القديمة وشارع المدبح وشارع 6 اكتوبر والشوارع المتفرعة منه وشارع سيد مخيمر وشارع احمد شوقي وشارع مدرسة التجارة .


كما شاركت مكاتب أبو العينين للأسبوع الثانى على التوالى فى تنظيم صرف منحة العمالة غير المنتظمة وتواجد أعضاء فرق العمل التابعة لأبو العينين بمكاتب البريد وفرع البنك الزراعى ، حيث قامت بتجهيز أماكن ومقاعد الانتظار وعلى مسافات متباعدة خارج المكاتب كما قاموا بتنظيم المستحقين لصرف المنحة لمراعاة عدم التكدس وعدم الازدحام وترك المسافات الآمنة بينهم.


يذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزه قد أشاد بجهود مكاتب النائب محمد ابو العينين ومؤسسة أبو العينين الاجتماعية  وأضاف أنها تؤدى دور بطولي  فى الحرب على فيروس كورونا بدائرة الجيزة وأوضح أنها تساعد أجهزة المحافظه في مكافحة الوباء عن طريق تعقيم وتطهير جميع شوارع ومؤسسات حى جنوب الجيزة، وأشار راشد الي التعاون التام بين  المحافظة والنائب  في مجالات الخدمة الاجتماعية والمجتمعية.


تأتى الحملة الشاملة للتعقيم والتطهير التى تنفذها مكاتب النائب محمدأبو العينين للاسبوع الرابع على التوالى فى إطار الخطة الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بدائرة الجيزة  والتى بدأت بحملة مكثفة للتوعية ودعوة المواطنين للمكوث فى المنزل ثم حملات متعددة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين من منزل لمنزل بالعديد من مناطق الجيزة وتطهير وتعقيم المؤسسات الحكومية والمرافق العامة وأماكن التجمعات والمساجد والكنائيس ومكاتب البريد بالاضافة الى حملة للنظافة ورفع القمامة وتطهير مكانها وتطهير صناديق التجميع بهدف منع انتشار فيروس كورونا.

لليوم الـ 25 تواصل حملتها فى الجيزة.. مكاتب أبو العينين تعقم وتطهر شوارع وبلوكات ساقية مكي..صور
لليوم الـ 25 تواصل حملتها فى الجيزة.. مكاتب أبو العينين تعقم وتطهر شوارع وبلوكات ساقية مكي..صور
لليوم الـ 25 تواصل حملتها فى الجيزة.. مكاتب أبو العينين تعقم وتطهر شوارع وبلوكات ساقية مكي..صور
لليوم الـ 25 تواصل حملتها فى الجيزة.. مكاتب أبو العينين تعقم وتطهر شوارع وبلوكات ساقية مكي..صور
لليوم الـ 25 تواصل حملتها فى الجيزة.. مكاتب أبو العينين تعقم وتطهر شوارع وبلوكات ساقية مكي..صور
لليوم الـ 25 تواصل حملتها فى الجيزة.. مكاتب أبو العينين تعقم وتطهر شوارع وبلوكات ساقية مكي..صور
لليوم الـ 25 تواصل حملتها فى الجيزة.. مكاتب أبو العينين تعقم وتطهر شوارع وبلوكات ساقية مكي..صور
لليوم الـ 25 تواصل حملتها فى الجيزة.. مكاتب أبو العينين تعقم وتطهر شوارع وبلوكات ساقية مكي..صور
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