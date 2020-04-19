ارتفاع ودائع غير الحكومة بالعملة المحلية لـ3 تريليونات جنيه في يناير الماضي

ارتفع حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لنجو 3 تريليونات جنيه بنهاية يناير الماضي مقارنة بـ2.97 تريليون جنيه في ديسمبر السابق له بفارق 30 مليار جنيه، ومقارنة بـ2.9 تريليون جنيه في نوفمبر السابق له بفارق 100 مليار جنيه.





وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول ودائع القطاع العام إلي 62.812 ليار جنيه مقابل 65.933 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة 63.9 مليار جنيه في نوفبمر الماضي.





وصلت ودائع القطاع الخاص لـ 407.1 مليار جنيه في يناير السابق مقابل 409.51 مليار جنيه في ديسمبر 2019 ومقارنة بـ 387.81 مليار جنيه في نوفمبر من نفس العام.





وبلغ حجم ودائع القطاع العائلي لنحو 2.52 تريليون جنيه مقابل 2.5 تريليون جنيه في ديسمبر السابق وقارنة بـ 2.44 تريليون جنيه في نوفمبر 2019.