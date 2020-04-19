AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع ودائع غير الحكومة بالعملة المحلية لـ3 تريليونات جنيه في يناير الماضي

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:03 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
Advertisements
محمد يحيي

ارتفع حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لنجو 3 تريليونات جنيه بنهاية يناير الماضي مقارنة بـ2.97 تريليون جنيه في ديسمبر السابق له بفارق 30 مليار جنيه، ومقارنة بـ2.9 تريليون جنيه في نوفمبر السابق له بفارق 100 مليار جنيه.


وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول ودائع القطاع العام إلي 62.812 ليار جنيه مقابل 65.933 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة 63.9 مليار جنيه في نوفبمر الماضي.


وصلت ودائع القطاع الخاص لـ 407.1 مليار جنيه في يناير السابق مقابل 409.51 مليار جنيه في ديسمبر 2019 ومقارنة بـ 387.81 مليار جنيه في نوفمبر من نفس العام.


وبلغ حجم ودائع القطاع العائلي لنحو 2.52 تريليون جنيه مقابل 2.5 تريليون جنيه في ديسمبر السابق وقارنة بـ 2.44 تريليون جنيه في نوفمبر 2019.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع السيولة المحلية بالبنوك لـ4.11 تريليون جنيه بنهاية 2019

البنك المركزي: ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك لـ 507.12 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.. نقود الإحتياطي تسجل 719.2 مليار.. وزيادة صافي الأصول الأجنبية

البنك المركزي: ارتفاع الودائع غير الحكومة لـ3.62 تريليون جنيه ديسمبر الماضي

البنك المركزي: 3.2 تريليون جنيه حجم أشباه النقود في يناير

المركزي: 260.4 مليار جنيه صافي الالتزامات غير المبوبة على البنوك

البنك المركزي:511.81 مليار جنيه جملة التسهيلات الإئتمانية للحكومة في يناير الماضي

ترشيحاتنا

مختبر ووهان: الاتهامات الأمريكية بشأن تصنيع كورونا تكهنات بدون أدلة

شاهد.. شاب مهووس بالنباتات يحول شقته إلى غابة| صور

وزير التعليم يرد على المطالبين بالسماح لطلاب اللغات بكتابة الأبحاث بالعربية

ترامب: أحب المسلمين وأتواصل معهم من أجل رمضان

ياسمين صبري تظهر بـ لوك رياضي على تيك توك

البطاطس تسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 19-4-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تلوين بيض شم النسيم على شكل كورونا.. صور

شاهد.. شاب مهووس بالنباتات يحول شقته إلى غابة| صور

بالعنف والسلاح.. الحوثي يطرد مئات الأفارقة بنسائهم وأطفالهم إلى السعودية| فيديو