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محافظات

أوقاف دمياط تشن حملات تفتيشية لمتابعة غلق المساجد

السبت 18/أبريل/2020 - 08:09 م
زينب الزغبي

شن الشيخ محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الاوقاف بدمياط ،حمله تفتيشية على عدد من المساجد بمختلف انحاء المحافظة  ،للتأكد من غلقها وتطبيق قرارات الغلق الخاصة بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد وكيل وزارة الاوقاف على استمرار الحملات التفقدية لمتابعة قرار إغلاق المساجد في المحافظة وكذلك التأكد من خلو الساحات والملاعب والحدائق وأي خلاء من أي تجمعات أو إقامة الصلاه بها.

وأشار إلى تحرك مديري الإدارات والمفتشين للمرور على باقي مساجد المحافظة ، لموافاة غرفة العمليات بتقرير المرور، تنفيذًا لتعليمات وزير الاوقاف  فضيلة الدكتور محمد مختار جمعه.

وأوضح وكيل الوزارة، ان قرارات الغلق الغرض منها اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالحد من انتشاره عن طريق التجمعات.

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