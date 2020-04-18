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فن

القرار.. فيلم قصير للتوعية من فيروس كورونا.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 07:40 م
القرار
القرار
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محمد نحلة
قدم عدد من طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية، فيلم قصير بعنوان "القرار" للتوعية من فيروس كورونا المستجد، بطريقة مختلفة عما تم تقديمه من قبل.

كما قام عدد من الفنانين بدعم الفكرة من خلال ظهورهم في نهاية الفيلم، وهم الفنانة نداء شرارة، والإعلامية إنجي علي، وإبراهيم عيسى، وجيهان عبدالله، ويارا الجندي، ومروان قدري، والفنان محمد علي رزق، وعمرو عبدالعزيز، ومحمد عبد السيد، وسارة النجار.

"القرار" بطولة كل من آية عاطف، ومي عبد اللطيف، وياسمين خطاب، وعمر شريف بدر، ومحمد كامل، وأزياء ياسمين عادل، وأغنية الفيلم "حمل تيقيل" كلمات آية عاطف، غناء والحان إسلام فهمي، وتوزيع وهندسة صوت د.أحمد المليجي، وكمنجات زياد صقر، ومونتاج A.A stuido، ومكساج محمد صقر، فكرة وقصة آية عاطف، وتصوير وإخراج عمرو آدم. 
للمشاهدة: اضغط هنا

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