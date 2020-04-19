طلب إحاطة أمام البرلمان بشأن مصير مسابقة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي

قال النائب عمر دوير، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بشأن مصير مسابقة التربية والتعليم التى أعلنت عنها وزارة التعليم بداية الترم الأول من العام الدراسى الحالى.





وأشار دوير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزير التعليم سبق وأعلن أن هذه المسابقة هدفها سد عجز المدرسين ، فى حين أنه قام بعمل مسابقة للمدرسين ثم ألغاها بدون أى أسباب ، ثم أعلن سد العجز بالمكافأة ، وبعدها أعلن سد العجز بالتطوع.





وتساءل عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان عن مصير أموال المتقدمين لمسابقة التربية والتعليم لاستكمال أوراقهم التى تبلغ 400 الف جنيه.





وكان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قرر تقديم موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفًا في 29 أبريل 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء 21 من أبريل 2020.



