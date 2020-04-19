طلب إحاطة أمام البرلمان بشأن مصير مسابقة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي

قال النائب عمر دوير، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بشأن مصير مسابقة التربية والتعليم التى أعلنت عنها وزارة التعليم بداية الترم الأول من العام الدراسى الحالى.
وأشار دوير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزير التعليم سبق وأعلن أن هذه المسابقة هدفها سد عجز المدرسين ، فى حين أنه قام بعمل مسابقة للمدرسين ثم ألغاها بدون أى أسباب ، ثم أعلن سد العجز بالمكافأة ، وبعدها أعلن سد العجز بالتطوع.
وتساءل عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان عن مصير أموال المتقدمين لمسابقة التربية والتعليم لاستكمال أوراقهم التى تبلغ 400 الف جنيه.
يأتي هذا وفقًا لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناء على ما أقره المجلس من تفويض الدكتور رئيس المجلس في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك.